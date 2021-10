No habrá moción de censura en Colmenarejo... de momento

La Secretaría del Ayuntamiento de Colmenarejo ya ha emitido informe acerca de la moción de censura presentada en el mes de julio por PP, Alternativa por Colmenarejo, VOX y el edil no adscrito Jesús Castro.

Concluye que “jurídicamente ha decaído” por el fallecimiento en agosto del concejal popular Justo Lozano, uno de los firmantes de la moción de censura, y porque necesitaría “una firma más adicional” dada la peculiar situación política de Jesús Castro.

Sobre este último han recaído las más duras críticas de la alcaldesa, la socialista Miriam Polo, al analizar la resolución del secretario municipal, resolución que “demuestra que la moción de censura no es viable”. “Castro es un tránsfuga, un chaquetero que se ha vendido al mejor postor, el PP, firmando un escrito contra la persona gracias a la que él estaba en una lista como concejal del PSOE”, ha apuntado Polo, quien ha instado a su excompañero de partido a “dimitir y marcharse del Ayuntamiento” por haber antepuesto sus intereses personales a las directrices de la formación con la que se presentó a unas elecciones.

Hay que recordar que Castro tendría que haberse incorporado al equipo de Gobierno en sustitución, por renuncia, de Mari Ángeles Hernández, pero no quería tomar su acta como concejal del PSOE sino como no adscrito, algo que finalmente no ocurrió según el propio informe de Secretaría, que recoge que Jesús Castro tomó posesión en el Pleno del pasado 27 de julio "quedando integrado de forma automática en el Grupo Municipal Socialista, todo ello de conformidad con la citada Credencial expedida por la Junta Electoral Central". Dos días después, el 29 de julio, se registraba en el Ayuntamiento la moción de censura y él era uno de los firmantes.

La alcaldesa insiste en que "la moción de censura no es viable" y que los partidos firmantes lo sabían pero" se empecinaron" en presentarla, "haciendo caso omiso" a las recomendaciones del secretario, circunstancia que, a su juicio, debería derivar en "responsabilidades legales para estos concejales".

'RESOLUCIÓN ILEGAL' Y 'DISPARATE'

Por su parte Nieves Roses, exalcaldesa, portavoz del Partido Popular y candidata propuesta a la Alcaldía en la moción de censura, ha calificado el informe del secretario municipal de "resolución ilegal desde el punto de vista administrativo".

"Justifica la no convocatoria de la moción de censura en hechos acaecidos con posterioridad al momento en la que debería haberse convocado. Pero es que, además, la interpretación que hace del ordenamiento jurídico es un disparate. Todas las personas que firmamos la moción no estamos de acuerdo con el informe".

Roses ha anunciado que no descartan acudir a la vía judicial. "Procederemos en consecuencia y de acuerdo con los medios que la justicia pone a nuestro alcance" para intentar resolver este asunto.

La oposición, además, viene acusando a la alcaldesa y al secretario municipal de obstaculizar la moción de censura desde su presentación hace casi tres meses y así lo hizo constar en el Pleno de septiembre, cuando reprobó a Miriam Polo.

En esa sesión se incorporó a a la Corporación como concejal del Partido Popular Fernando Juanas en sustitución de Justo Lozano "después de mes y medio debido al bloqueo por parte del secretario y la alcaldesa durante tres semanas en la notificación del fallecimiento a la Junta Electoral Central", aseguraba Alternativa por Colmenarejo.