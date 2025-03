Goteras, humedades y el patio inundado: la lluvia causa estragos en el colegio La Navata de Galapagar

Patios inundados, goteras y humedades en un aula, pasillos con el suelo cubierto por cartones... y una creciente preocupación cada vez que, en días de lluvia, llevan a sus hijos a clase, algunos muy pequeños. Los padres y madres del colegio público La Navata de Galapagar no ocultan su malestar.

La situación no es nueva, pero se ha agravado esta última semana con la que está cayendo... los chubascos no dan tregua. Y la cosa puede ir a mayores con la llegada de Jana, la décima borrasca de gran impacto de la temporada, que va a dejar desde hoy viernes precipitaciones abundantes.

El hecho es que ya en 2022 los propios alumnos y la dirección del centro educativo escribieron cartas al Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE y Ciudadanos, para denunciar que el yeso del techo se estaba desprendiendo, dejando no sólo desconchones sino grandes agujeros, incluso con el cableado de electricidad pasando cerca, un auténtico peligro.

Lejos de solucionarse, la imagen se repite. Y no hace falta un temporal, dicen los afectados, ocurre cuando caen cuatro gotas.

No es ni cómodo ni operativo ni seguro ni salubre, se quejan, estar en clase con un cubo para recoger el agua y la profesora a ratos fregona en mano.

"Ya no hablo sólo de las molestias a nivel docencia, estar en un aula donde hay un agujero y la profesora tiene que interrumpir constantemente. Hay una peligrosidad para los alumnos de 4 años, de que se caiga un trozo de techo, están expuestos a humedad, conviven con el moho... Cualquier persona que vaya a su oficina a trabajar durante 7 horas, al lado de un cubo cayendo agua de una gotera diría 'así, en estas condiciones, yo no vengo a trabajar'. Entonces, lo que no sé es cómo se permite que los niños y niñas puedan estar así cada vez que llueve", lamenta Almudena, mamá de un niño de 4 años, alumno del aula afectada.

El techo de un aula presenta humedad y un agujero por donde gotea el agua

"No pueden transitar por el patio, es una auténtica charca", añade Almudena.

A las familias les consta todo el trabajo que ante el Ayuntamiento están haciendo el equipo directivo del colegio y la AFA pero no quieren como respuesta más parches que sólo eternizan el problema, sino una solución definitiva para el patio, aunque de momento se conforman con el achique de agua, y para la cubierta, como la sustitución total.

"Yo sé que ellos están trabajando con el Ayuntamiento por las vías formales administrativas, pero más allá de eso las familias ya estamos cansadas, preocupadas e indignadas. Llevamos todo el curso reivindicando esto a través del buzón de quejas, en la Línea Verde del Ayuntamiento, se nos ha ido dando largas diciendo que se reparará cuando el tiempo mejore, pero la realidad es que estamos en marzo, el curso acaba en junio, y aquí nadie ha arreglado nada", apunta esta madre.

Almudena ha querido hacer este llamamiento al Ayuntamiento "para recordar que la Educación es un derecho fundamental de la infancia que se debe prestar en un entorno seguro".

El patio, completamente inundado

respuesta del ayuntamiento

A través de un comunicado, el Ayuntamiento asegura que con las lluvias intensas de esta semana ha salido en un aula una gotera que ya se había arreglado. Dado que ha vuelto a abrirse, el responsable de mantenimiento se ha pasado este viernes por el colegio pero habrá que esperar a que cesen las lluvias para proceder a la reparación, ya que ahora mismo, con las condiciones que hay, los operarios no pueden subir al tejado "y cualquier arreglo, además, sería en vano".

Por otro lado, en el pasillo de Infantil se levantó un trozo del suelo, que es de sintasol, y se ha procedido "a hacer un contrato menor para arreglar el pasillo entero y no parchearlo". "Esto llevará unos días, pero está ya gestionado y se realizará próximamente", añade la nota oficial.

Respecto al patio de arena que se ha encharcado, asegura textualmente el comunicado que "es bastante común en nuestro municipio, donde además hay mucho granito y el agua tarda en drenar. Se están buscando soluciones de reconducción del agua", aunque añade que tampoco hay mucho espacio techado en el patio y cuando llueve los niños no pueden salir.