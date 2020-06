El PP de Galapagar exige test de COVID-19 para toda la población

O todos o ninguno. Los concejales del PP de Galapagar han renunciado a hacerse el test de COVID-19 que les ofrece el Ayuntamiento si no se les hace a todos los vecinos de la localidad.

Los seis concejales del Partido Popular piden igualdad, después de que el Gobierno municipal haya ofrecido a todos los ediles de la Corporación hacerse esas pruebas que, de momento, ya se han hecho los concejales de Ciudadanos, Partido Socialista y Unidas por Galapagar, aseguran.

Creen que todos los galapagueños tienen el mismo derecho a acceder a estos test, pagados con dinero público, y saber si han contraído o no el coronavirus. Por eso se han negado a hacérselos si no se le hacen a toda la población, como ya ha ocurrido en otras localidades en la región, como Torrejón de Ardoz.

"No nos hemos realizado las pruebas que nos ha ofrecido el equipo de Gobierno porque entendemos que no debe haber diferencia entre los vecinos y nosotros. Por eso, una forma de decirle al Ejecutivo que tiene que estudiar esta posibilidad y apoyar esta propuesta es la de no realizarnos los test hasta que se les puedan hacer al resto de ciudadanos", asegura Carla Greciano, portavoz del PP.

Además, desde el PP han vuelto a pedir al Gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos que se compren mascarillas y se haga un reparto masivo a la población de las mismas, como ya han hecho otros ayuntamientos como San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda o Las Rozas.

Denuncian los populares que las únicas mascarillas que se han repartido hasta ahora han sido las suministradas por el Gobierno central, de las que solo han llegado, afirman, una mínima parte a la población.