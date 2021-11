Galapagar busca "100 palabras para sensibilizar contra la Violencia de Género"

El Ayuntamiento de Galapagar, a través de la Biblioteca Municipal Ricardo León, en colaboración con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, organiza la VIII edición del Concurso de Microrrelatos “100 palabras para sensibilizar contra la Violencia de Género” con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este certamen puede participar cualquier persona a partir de los 10 años presentando un relato original que no exceda el centenar de palabras -sin incluir el título- y de temáticarelacionada con la violencia contra las mujeres.

El texto debe contener obligatoriamente la frase "Soy una superviviente" y se han establecido dos categorías: juvenil (entre 10 y 18 años) y adultos, mayores de 18.

"Un año más volvemos a lanzar esta iniciativa que siempre tiene una acogida buenísima, tenemos muchísima participación no solo en Galapagar, sino de otros municipios e incluso de otras ciudades y otros países. Con la frase 'Soy una superviviente' que deben incluir los microrrelatos queremos hacer nuestro particular homenaje a las víctimas que sobreviven y a las que, por desgracia, no lo pueden contar. Es nuestro grano de arena para tratar de acabar con esta lacra social", asegura la bibliotecaria, Marina Cuervo.

Las obras se presentarán sin firma ni pseudónimo de ningún tipo y deberán ir acompañadas de nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto. Cada participante podrá enviar un único trabajo y el documento deberá presentarse en letra Arial, tamaño 12.

Los microrrelatos se podrán presentar por correo tradicional certificado o por correo electrónico a biblioteca@galapagar.es.

El plazo de presentación de los trabajos comenzará este jueves, 25 de noviembre, yfinalizará el 17 de diciembre.

Un jurado compuesto por personal del Punto Municipal de Violencia de Género y de la Biblioteca Municipal Ricardo León elegirá una obra premiada por cada categoría. Para ambas categorías, el premio consistirá en un lote de libros. Además, habrá un premio adicional para el “Mejormicrorrelato galapagueño”, al que solo podrán optar los vecinos de Galapagar y queconsistirá, de igual manera, en un lote de libros.