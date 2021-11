La fiebre del Black Friday llega a la Sierra del Guadarrama: cómo acertar con las compras y evitar timos

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, aunque muchos comercios se han adelantado y lo han convertido en toda una semana de descuentos. Esta popular jornada de compras importada de Estados Unidos, que sigue a la celebración del Día de Acción de Gracias, se ha popularizado tanto en los últimos años que prácticamente todas las tiendas y grandes superficies se han sumado.

La fiebre del Viernes Negro está por todas partes y la Sierra del Guadarrama no es una excepción. La mayoría de comercios ya lucen en sus escaparates los carteles con los descuentos: 20, 30, 40 por ciento... Muy tentador para el consumidor y complicado para según qué bolsillos. Y es que, de media, los españoles gastaremos 180 euros en compras en esta semana, la mayoría, a través de internet. Aun así, el comercio a pie de calle también hace caja con la ola consumista.

Cómo saber si la compra merece la pena

Pero, ¿cómo saber si lo que compramos es realmente una buena adquisición o un chollo? Porque, no es lo habitual, pero algunos se la intentan 'colar' al consumidor con gangas que no lo son tanto y descuentos que, en realidad, no existen.

Por eso, la Comunidad de Madrid ha lanzado una serie de consejos a los consumidores para realizar sus compras en el Black Friday y en el Cyber Monday.

Lo primero: hay que tener claro si se necesitan los artículos que se pretenden adquirir y, de ser así, hacer una comparativa de los precios en distintas tiendas respecto a días anteriores, porque en este caso no es obligatorio que la variación se recoja en los etiquetados, como sí ocurre en periodo de rebajas. Y es que, se han dado casos en los que el precio es el mismo o incluso superior, pese a anunciarse como un descuento. No obstante, el período de vigencia de las ofertas debe estar anunciado claramente (tanto en los establecimientos con en las webs) y los artículos han de tener la misma garantía que con el precio anterior. Para hacer uso de ella, el cliente tendrá que exigir y guardar el tique o la factura. Además, en caso realizarse la compra en un establecimiento, los consumidores se informarán previamente sobre si el producto admite cambios o devoluciones porque, de no ser posible, estos quedarían reducidos a artículos defectuosos o anuncio expreso.

Para las compras a través de internet, dispondrán de 14 días naturales para devolverlas sin necesidad de explicación, aunque la empresa se reserva la posibilidad de que el cliente se haga cargo de los gastos de envío. Además, se aconseja comprobar si la empresa está adherida a algún distintivo de calidad o sistema de resolución de conflictos, como por el Sistema Arbitral de Consumo. De esta forma, en caso de existir algún tipo de desavenencia siempre resultará más sencillo llegar a una solución. Pero, sobre todo, comprobar que es un negocio fiable y no una página web fraudulenta que solo pretende vaciarnos la tarjeta de crédito. Y, ante cualquier duda, no comprar ni introducir datos.

También debemos desconfiar de los grandes chollos, cosas sospechosas como un móvil último modelo a mitad de precio o una consola o un robot de cocina que se comercializa en un supermercado en concreto a un precio irrisorio, estafa esta última que ha recorrido los teléfonos móviles en forma de mensaje viral. Supuestamente, los consumidores podían adquirir este electrodoméstico de Lidl al precio de 1,99 euros, cuando su precio normal rondaba los 300 euros. Es más, ni siquiera se comercializa ya. Es por eso, que hay que prestar mucha atención a este y otros timos asociados al Black Friday.

Una costumbre americana

El Black Friday es un término que se empezó a utilizar en Estados Unidos en la pasada década de los 60, y hace referencia a los descuentos que aplican los establecimientos comerciales el día después de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves del mes de noviembre. El lunes posterior a esta fecha también tiene lugar el Cyber Monday, ligado exclusivamente a las compras a través de internet y más enfocado a la tecnología.