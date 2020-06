Este verano Cercedilla se queda sin piscinas naturales de Las Berceas y sin fiestas

Difíciles decisiones las que ha tenido que adoptar el Ayuntamiento de Cercedilla de cara a la temporada estival, pero las circunstancias actuales mandan.

En un comunicado grabado en vídeo y emitido a través de las redes sociales municipales, el alcalde ha anunciado que, "vista la dura realidad y la posibilidad de los rebrotes", no se van a organizar eventos como los Veranos Culturales ni los campamentos infantiles de verano ni las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora, que se tendrían que desarrollar en septiembre. "Es un pérdida considerable no celebrar nuestras fiestas patronales, pero somos muchos y juntos corremos riesgo", dice Luis Miguel Peña.

Tampoco abrirán instalaciones municipales que puedan congregar a un número elevado de personas. Esto significa que las piscinas naturales de Las Berceas, situadas en Las Dehesas, permanecerán cerradas.

Y es que la prioridad, ha dicho el regidor, es la salud y seguridad de vecinos y visitantes, aunque sabe que estas decisiones provocan serias repercusiones socioeconómicas.

"No hemos salido de esto. Nada ha terminado. No hay nada más peligroso que dejarse llevar por la falsa percepción de que el peligro ha pasado. Somos conscientes de que las decisiones como las que hoy hago públicas tienen importantísimas implicaciones económicas y sociales, pero hacer un balance negativo de sus consecuencias es, a nuestro modo de ver, tan inexacto como imprudente", apunta Peña, quien añade que "la decisión de no abrir Las Berceas se ha tomado haciendo este mismo balance, entre lo que puede suponer un beneficio económico, de dudosa viabilidad con las condiciones impuestas, y el riesgo para la salud".

Además, tampoco funcionará el autobús lanzadera gratuito que precisamente traslada a los usuarios de esas piscinas desde el casco urbano hasta este privilegiado entorno, enclavado en pleno Valle de la Fuenfría, en Las Dehesas.

Y no se reabrirán los parques infantiles. "Las áreas de juegos infantiles de todos los parques del municipio permanecerán cerradas, ya que constituyen un foco potencial de contagio de difícil contención, siendo perfectamente prescindibles dado el entorno que nos rodea".

En cuanto al Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa, solo abrirá la atención de la Oficina de Turismo.