El Escorial celebra la Feria del Libro, con nombres propios como los de Miguel Vigil y Javier Sierra

La Comunidad de Madrid es una región lectora. Son datos del Estudio de Hábitos de Lectura y Compra de Libros que utiliza como barómetro desde el año 2004.

El último informe ha reflejado que casi el 78% de quienes vivimos en esta comunidad somos lectores. Si estás en ese grupo, y si no también, te interesará saber que este viernes arranca en El Escorial la Feria del Libro, que se celebrará durante todo el fin de semana y que viene cargada de nombres propios.

El Parque Lorenzo Fernández Panadero va a ser un hervidero de libros y actividades en torno a la lectura. Esta feria nace ambiciosa en palabras de sus creadores. Un total de 17 casetas, cinco editoriales y dos librerías estarán presentes. "Es la más ambiciosa, la más amplia que se celebra en El Escorial", dice Chema Gómez Hontoria, su organizador y presidente de Escolibro.

El pistoletazo de salida de la feria correrá a cargo del poeta Octavio Uña y la clausura será un espectáculo musical, con los violines de Rafa Mora y Moncho Otero. Entre esos dos momentos, pasarán por la feria nombres destacados como el de Juan Ignacio Cuesta Millán, Javier Sierra, colaborador de COPE, y Miguel Vigil, que quizá conozcas más por su faceta de integrante del conjunto cómico musical de los 90 ‘Académica Palanca’.

Vigil viene a El Escorial a presentar su libro "Todos los caminos llevan Aroma" y cuenta a COPE de la SIERRA lo ligados que están literatura y humor. Además, destaca la importancia de elegir bien las lecturas para no terminar aborreciendo la literatura. "Si el primer libro que tú te lees, siendo adulto, es 'La conjura de los necios' seguramente le cogerás un amor a la literatura que ya no la dejarás en la vida... ahora bien, es los 'Versos Satánicos' de Salman Rushdie pues seguro dirás 'no me lo trago ni de coña'. Hay que escoger libros adecuados para cada lector y para cada edad. Por ejemplo, en los colegios se empeñan en seguir haciendo leer 'El Quijote' a niños de 14 años que no han leído nada en su vida", apunta el escritor.

La Feria del Libro se completará con espectáculos infantiles, magia, cuentacuentos y un concurso de microrrelatos.

Programación

Viernes 24 mayo

18:00h: Acto inaugural de la Feria del Libro a cargo de Octavio Uña Juárez. A continuación se realizará la presentación de la obra “El Escorial. Antología Lírica”, a cargo de Chema Gómez Hontoria, seguido de la lectura de poemas por varios autores participantes en su edición.

Sábado 25 mayo

11:00h: Apertura e inauguración de la Feria

11:30h: Espectáculo de animación infantil “Magia entre libros”, a cargo del autor Óscar Barajas.

12:30h: Presentación del libro “Todos los caminos llevan AROMA”, a cargo del autor Miguel Vigil.

13:15 a 14:00h: Recital de Poesía Joven a cargo de Carolina García de la Cruz, Marina Martín Rubio y Verónica García de la Cruz.

16:30 a 17:00h: Presentación del libro “Mi historia sobre el Bullying” de Santiago Lavara Leal.

17:00 a 17:30h: Presentación del libro “O uno o los otros” de David Garcimartín Arenas (Avant).

17:30 a 18:15h: Presentación de la publicación municipal “El Libro Verde de El Escorial II, Geoparque mundial, patrimonio y naturaleza”, con Juan Luis Reguilón, Luis Alonso y Germán Alonso (SUSPENDIDO)

18:15 a 19:00h: Encuentro con Juan Ignacio Cuesta y Javier Sierra, con micro abierto para preguntas de los asistentes. Tras ella se procederá a la firma de ejemplares de sus libros en la carpa de la librería “La Pizarra”.

19:30h: Concierto a guitarra y voz-cantado y contado “Las grandes Damas del Jazz”, por Ana Silva y Mario Costa

21:00h: Cierre de la Feria.

Domingo 26 mayo

11:00h: Concurso de Microrrelatos en la sala polivalente de la biblioteca.

11:15 a 13:30h: Talleres del área de Juventud-marca páginas, Haiku, adivina un ciento e inventa tu cuento improvisado.

11:15 a 12:00h: Presentación de José María Calvo Andrés de sus obras “El Escorial, la magia de un lugar”, “¿Nos dáis la palabra? y “Don Octavio Acuña obispo y capitán”.

12:15 a 13:00h: Presentación autores Huerga & Fierro Editores y Mississippi.

13:00 a 13:45h: Presentación del libro “Kotodama”. Un canto a la palabra pródiga-“Del Verso a la voz, de la voz al cuerpo” por Balbina Miño-Gómez.

13:45h: Entrega de premios y diplomas del concurso de micro relatos y de los talleres.

16:30 a 17:15h: Presentación del libro “Formas de ser un paisaje”, por Norberto García Herranz.

17:15 a 18:00h: Presentación del libro “Respira Cielo”, por Julio Azor.

18:00 a 18:45h: Presentación del libro “Seiwa y el libro de los caminos”, por Rosa García Gasco.

18:45 a 19:45h: Micro abierto “Lectura de poesía”.

19:45h: Concierto a voz y violín- Rafa Mora, Moncho Z. Otero y Manu Clavijo.

Según una última hora, el Ayuntamiento ha comunicado que se suspende uno de los actos previstos para el sábado, la presentación de la publicación municipal “El Libro Verde de El Escorial II, Geoparque mundial, patrimonio y naturaleza”, con Juan Luis Reguilón, Luis Alonso y Germán Alonso, por imposibilidad de asistencia de los autores.

Por este motivo, se han modificado algunos horarios de esa misma tarde.