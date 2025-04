Qué hacer ante un enjambre de abejas o una colmena: consejos para evitar su picadura y para no dañarlas

Qué hacer si me encuentro con un enjambre de abejas o una colmena

La primavera está en su máximo apogeo y el ambiente anticiclónico nos va a acompañar hasta final de semana, con un subidón térmico que ya habrás notado: ya no hace tanto frío a primera hora de la mañana y, a mediodía, los termómetros despegan, este jueves hasta llegar a los 25 grados de máxima en prácticamente toda la región, incluida la Sierra de Guadarrama. Se agradece el buen tiempo después de tantos chaparrones como los que tuvimos en Semana Santa.

Una de las consecuencias de esta situación meteorológica, con inviernos suaves y primaveras lluviosas, es que el 112 recibe más llamadas alertando de la presencia de enjambres de abejas y se dispara el trabajo de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Este año es de esos y ya ha habido alguna que otra intervención.

El motivo por el que se activan los avisos es simple: “alarma social”. Una nube de entre 400 a 30.000 abejas melíferas da miedo y mucho más si eres alérgico a su picadura.

Nuestras viviendas, con sus cámaras de aire que nos aislan del frío y del calor, son sustitutas magníficas de las oquedades naturales en las que este insecto se suele alojar.

Si ves un enjambre que pueda suponer un riesgo en tu casa, avisa al 112 para que los Bomberos procedan a retirarlo, siempre y cuando no se haya establecido aún la colmena. Si es así, deberá encargarse de esa labor un apicultor.

¿Y si nos encontramos una colmena en el campo? Pues mantendremos la calma, nos alejaremos del lugar, no molestaremos a las abejas que, si no se sienten amenazadas, no pican.

Bajo ningún concepto hay que destruir su colmena ni atacarlas porque, ojo, están protegidas y cumplen su papel en la biodiversidad como polinizadoras de especies vegetales.

"Las abejas son un grupo de fauna que tiene una doble protección, primero por ser fauna silvestre y cumplir una importante función en los ecosistemas, por tanto las colmenas que nos encontremos en el medio natural no pueden ser molestadas, y segundo porque tienen la consideración de ganado. Se usan por los apicultores en explotaciones apícolas, si bien es cierto que esas colmenas tienen que respetar unas distancias mínimas a caminos, vías pecuarias y núcleos urbanos. En cualquier caso, si alguien tiene un problema por razones de seguridad, que llame al 112", explica Miguel Higueras, Jefe del Operativo de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

En ese caso -en entornos naturales- al aviso acudirán los Agentes Forestales para comprobar que la colmena está señalizada, como indica la normativa, y que se cumplen las distancias.

Generalmente las abejas no muestran comportamientos agresivos aunque debemos evitar hacer movimientos bruscos que puedan ser interpretados como una amenaza.

Recuerda que, a diferencia de las avispas y otros insectos que pueden picar varias veces, cada abeja sólo puede hacerlo una vez: el aguijón se desprende y muere.