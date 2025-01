Collado Villalba lleva a Pleno esta semana el proyecto del Complejo Multipistas

Este martes, 14 de enero, se lleva a Pleno en Collado Villalba el proyecto de ejecución del nuevo Pabellón Deportivo Multipistas, un espacio muy demandado por los clubes.

Casi tres años después de que se comenzara a hablar de este 'Complejo Multipistas', destinado a ampliar las instalaciones dedicadas a los deportes de pabellón en Collado Villalba, se someterá a aprobación el proyecto de construcción, que se ejecutará con una inversión de 6,8 millones de euros de fondos municipales.

Ubicado junto al Centro Acuático Municipal, con acceso desde la calle Águedas, tendrá más de 5.000 metros cuadrados y contará con dotaciones para la práctica del baloncesto, fútbol sala, bádminton, voleibol, esgrima, patinaje, gimnasia rítmica y acrobática, y todos los servicios asociados a este tipo de instalaciones.

"Estamos hablando de una infraestructura que, con fondos exclusivamente municipales, va a dar apoyo al deporte base a cubierto en Collado Villalba, en tanto en cuanto se pueda finalizar la obra del Pabellón Quique Blas, que está afectada por una subvención de la Comunidad de Madrid y depende de otros elementos", ha asegurado la alcaldesa, Mariola Vargas.

Aunque en un principio se habló sólo de un espacio para entrenar, el proyecto ha evolucionado para que el complejo puedan desarrollarse competiciones deportivas y atendiendo a las peticiones de los distintos clubes.

Por eso las obras que se llevarán a Pleno sólo supondrán una primera fase del complejo, y habrá partes que quedarán pendientes de ejecución con el fin de ajustar el proyecto al presupuesto disponible.

Esta circunstancia ha generado dudas entre la oposición. Varios grupos han mostrado su sorpresa por el hecho de que la obra completa del Complejo Multipistas, como se anunció en verano a partidos políticos y clubes, no se vaya a ejecutar de una sola vez y que vaya a costar más de lo que se anunció en un principio.

"Para nosotros es inasumible porque no es el proyecto que nosotros apoyamos, no es el proyecto que apoyaron los clubes. Al PSOE, a los clubes y a los técnicos en junio del año pasado se nos mintió, diciendo que por 6.700.000 euros se iba a poder hacer una cosa que seis meses después se nos dice que no da ni para la mitad", apuntaba hace unos días en rueda de prensa el portavoz socialista, Andrés Villa.

La semana pasada se convocó una reunión a la que acudieron los partidos de la oposición, el equipo de Gobierno y los redactores del proyecto del complejo para intentar responder a todas las dudas que ha provocado este cambio de planes.

Pero parece, a tenor de lo que dice la alcaldesa, que lo de hacer la obra en dos fases es innegociable. "No vamos a hacer todo de una tacada porque la ciudad tiene más necesidades, no sólo pabellones multipistas, una necesidad que ya queda cubierta con esta fase 1. Hay que asfaltar, hacer aceras... lo que nos están pidiendo los vecinos. Y para eso también hay que dejar dinero", dice Vargas.

Así que ahora la duda está en qué van a votar los partidos en el Pleno este martes, porque no olvidemos que el equipo de Gobierno no tiene la mayoría y necesitará del apoyo de otros grupos para sacar el proyecto adelante.