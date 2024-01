Collado Villalba no implantará la Zona de Bajas Emisiones y apuesta por soterrar la A-6

El Ayuntamiento de Collado Villalba no tiene intención de implantar la Zona de Bajas Emisiones. La contrapropuesta de la alcaldesa, Mariola Vargas, es soterrar la A-6, principal fuente de contaminación en la localidad.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Collado Villalba, a delimitar áreas dentro del casco urbano en la que se aplicarían restricciones a los vehículos contaminantes con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Aunque Collado Villalba está obligada a asumir esta medida, por población, el equipo de Gobierno cree que no es necesaria, ya que la principal fuente de contaminación por el paso de vehículos está en la autovía. Por ello, ha vuelto la vista atrás, a un proyecto que ya presentó en su día el socialista Jose Pablo González, soterrar la A-6 a su paso por todo el tramo urbano.

"El proyecto no se nos ha ocurrido a nosotros, se le ocurrió a un alcalde socialista, que lo inició y lo pidió. Y ahí está, apalancado. Tenemos varios bocetos de lo que queremos para ese proyecto tan 'chulo' en muchos sentidos, no solo porque disminuye la contaminación, sino porque acabaría con viejas recriminaciones entre la parte del Pueblo y la parte de la Estación. Estamos divididos por esa brecha que es la A-6. Y el proyecto nos permite seguir defendiendo que en Collado Villalba no es necesaria Zona de Bajas Emisiones, no la vamos a poner", explica la alcaldesa, Mariola Vargas.

"La única excusa que nos ponen es que es carísimo, claro, pero la salud no tiene precio", añade Vargas.

De momento es una intención que no está plasmada en ningún documento oficial, sí que la comentó, ha explicado Mariola Vargas, con el delegado del Gobierno en la Comunidad Madrid, Francisco Martín, en la visita que realizó a Collado Villalba el pasado 29 de diciembre y ahora volverán a abordarlo en una reunión fijada para el 9 de febrero.