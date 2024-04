Collado Villalba abre un aparcamiento público en El Gorronal, a tiempo para las fiestas del barrio

Los vecinos de El Gorronal, en Collado Villalba, ya tienen a su disposición un nuevo aparcamiento público gratuito. Y no sólo ellos. También los de otros barrios del municipio o los que llegan de las localidades del entorno, clientes del mercadillo de los martes y viernes o de los negocios del polígono industrial P-29. Porque allí, en la calle Formón del P-29, es donde se ha habilitado, con una inversión del Ayuntamiento que supera los 560.000 euros.

Era una obra muy demandada que se ha levantado en una parcela cuyo último uso, antes de convertirse en aparcamiento, fue la de escenario para el multitudinario concierto que dio la famosa Orquesta Panorama, una de las más grandes de nuestro país, durante las fiestas de El Gorronal del año pasado.

Y justo se ha terminado a tiempo para las fiestas de este año (que se celebrarán del 30 de abril al 5 de mayo).Y eso que, nos confesaba el director técnico de la obra, Juan Polín, no ha sido fácil cumplir con los plazos, porque les ha pasado "un poco de todo". "Nos hemos encontrado con una tubería importante del Canal de Isabel II que ha habido que desviar. Y ya sabe uno cuando toca con incidencias de este tipo el tiempo que tardan en dar los permisos. Y la propia obra, que fue complicada, con lluvias no normales y problemas de carreteras con aquellas huelgas que hubo. En fin, que no ha sido fácil, vaya... No obstante, el plazo eran cinco meses y se han dedicado cinco meses y diez días".

El objetivo era dotar de aparcamientos al barrio más antiguo de la localidad. Son 266 plazas entre las que hay 6 plazas para personas con movilidad reducida, y 41 para motocicletas, bicicletas y otros vehículos alternativos, que van a aliviar mucho la demanda de estacionamiento en El Gorronal.

"Cuando la gente venía a vivir a El Gorronal tenía un sólo coche por familia y las casas no se hacían con aparcamiento subterráneo. Así que, más de 50 años después, ha habido que darle una vuelta al barrio, que urbanísticamente no tiene más posibilidad que hacer aparcamientos accesorios como éste, que además da cobertura a una infraestructura muy utilizada que es el mercadillo", decía en la inauguración Mariola Vargas, alcaldesa.

El equipo de Gobierno ha inaugurado esta mañana el nuevo aparcamiento

Las obras han incluido, además de la pavimentación y señalización del aparcamiento, alumbrado público, instalaciones de drenaje de las aguas pluviales, instalación de hidrantes y tratamiento de espacios libres, incluyendo jardinería y mobiliario urbano.

El aparcamiento es la primera de las cuatro actuaciones que se van a ejecutar dentro del Plan de Mejora de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas del Polígono P-29, que supone una inversión total de 1.055.430 euros.