Collado Mediano reclama a Parques Nacionales salvar la estación de esquí del Puerto de Navacerrada

El Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano ha aprobado una moción contra el cierre de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada, por la que reclama al organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que reconsidere su postura y permita la renovación de la concesión de las tres pistas (El Telégrafo, Escaparate y El Bosque) que ocupan los terrenos de la parte segoviana de la estación.

La estación de esquí del Puerto de Navacerrada es la segunda más antigua de España y parte del acervo cultural y social de la Sierra del Guadarrama, además de una de las más emblemáticas de nuestro país.

La decisión de Parques Nacionales de no renovar la concesión de ocupación de la estación de esquí en los terrenos de Castilla y León provocará su cierre definitivo, porque esas tres pistas son las que se utilizan durante toda la temporada y las que tienen los cañones de innivación artificial. Con su desmantelamiento, la estación es económicamente inviable.

“Parece que desde el Gobierno no se dan cuenta de que el Puerto de Navacerrada sigue vivo gracias a su estación de esquí, que constituye un centro de actividad económica, deportiva y de turismo sostenible tanto para Navacerrada como para los pueblos colindantes de la sierra y de la provincia de Segovia”, aseguran desde el Ayuntamiento de Collado Mediano.

“Se han aducido motivos sociales y medioambientales de imposible justificación para el cierre, cuando la realidad es que la estación abre entre 70 y 90 días al año, y el aforo medio es de 500 esquiadores, cuya presencia se restringe a las pistas. Además, está más que demostrado que la presencia masiva de personas se produce fuera de la temporada de nieve”, añaden.

Desde la propia estación han explicado que el cambio climático no compromete la viabilidad de las pistas. “El agua de lluvia se recoge y almacena por la propia estación para innivarlas y no ha habido ni un año en que las temperaturas no hayan producido nieve. Asimismo, de ser cierta la argumentación del ministerio, ninguna de las 38 estaciones de esquí que hay en España sería viable”.

Las tres pistas que se pretenden cerrar son las que generan más días de esquí en el sistema central, por lo que “esta decisión política sin fundamento supone el cierre de la estación y la quiebra de la empresa, al hacer inviable la explotación. En el plano social, supondría el abandono y vandalización de las instalaciones, y la pérdida de más de 30 puestos de trabajo directos y más de 200 indirectos”, argumentan desde el Consistorio de Collado Mediano.

Además, municipios del entorno de la estación como éste temen verse afectados por el descenso en el número de turistas, en un momento ya delicado para la economía de la zona por la crisis sanitaria. Y creen que el cierre de la estación no solucionaría los problemas de masificación del Puerto ni de su entorno.