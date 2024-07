La Carrera Nocturna de Los Negrales rendirá homenaje a 'Pepelu', fallecido el sábado en Asturias

El mundo del deporte, y especialmente el de las carreras de montaña, está conmocionado por la tragedia que tiñó de luto la prueba 'EDP Desafío Somiedo', que el pasado sábado, 6 de julio, cumplía su décima edición y, tras el accidente, se suspendió.

En ella participaba José Luis García Fernández, más conocido como 'Pepelu'. Madrileño de 62 años, era uno de los grandes veteranos de este tipo de carreras en la Sierra de Guadarrama. Integrantes de varios clubes a lo largo de su trayectoria, como el Club La Pedriza, se unió en 2019 al AGO Team de Collado Villalba, localidad en la que residía.

Sus compañeros, amigos y vecinos del municipio han expresado su dolor y consternación a través de las redes sociales.

"Querido amigo, vuela alto y rápido, como siempre lo hacías, vamos a echarte demasiado de menos. Nuestro patio de casa no volverá a ser lo mismo"; "Nos deja su sonrisa, su actitud y amistad eterna... La Sierra de Guadarrama hoy llora. DEP". "Un día triste"; "Vuela alto en tus montañas, aquí has dejado huella, siempre con tu enorme sonrisa. Las Montañas son tu esencia y Guadarrama tu lugar", son algunos de los emotivos mensajes que han colgado en su propio perfil de Facebook y que dejan patente el cariño que se le profesaba.

Su club ha decidido rendirle un homenaje antes de la salida de la Carrera Nocturna de Los Negrales, prueba de trail running que organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Alpedrete.

Será este viernes, 12 de julio.

'Pepelu' era un experimentado corredor, y a pesar de la edad y de las lesiones -llevaba una cinta en la rodilla para sujetar los tendones-, seguía entrenando duro y enfrentándose a carreras de montaña en distintos puntos de la geografía española. Estaba en forma. Por eso sus compañeros no saben qué puedo ocurrir.

El deportista perdió la vida tras despeñarse unos 100 metros de altura en una zona de difícil acceso. Algunos participantes vieron cómo se tambaleaba antes de caer, por lo que pudo sufrir algún tipo de indisposición.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) de Asturias, que se encontraba colaborando en el trail, recibió el aviso del accidente, y una vez conocidas las coordenadas, se trasladó en vehículo a las proximidades de Torrestío, en León, para continuar a pie hasta el lugar en el que se encontraba el cuerpo sin vida de 'Pepelu' por la imposibilidad de usar el helicóptero debido a las complicadas condiciones meteorológicas, con niebla y lluvia.

Los agentes optaron por transportar el cadáver en camilla para posteriormente trasladarlo en un vehículo hasta la localidad leonesa y, desde allí, al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para la autopsia.

El corredor villalbino competía en la categoría MDS de la prueba, de 46,8 kilómetros, una de las tres que componen el 'EDP Desafío Somiedo', trail en el que tomaron la salida unos 800 participantes.

Los organizadores del trail, conocido el trágico accidente, tomaron la decisión de cancelar la competición y fletaron autocares para recoger a los participantes que aún estaban en ruta. "Estamos consternados por el fallecimiento de José Luis García Fernández en Somiedo. Hoy iba a ser un día feliz y lleno de celebración. Todavía nos cuesta creer cómo ha acabado. Nos sumamos a vuestro dolor y mandamos un cálido abrazo a los familiares, amigos y compañeros de José Luis. Lamentamos profundamente su pérdida", señalaba la organización en un comunicado.

En los diez años de esta competición nunca se había registrado un accidente de este tipo en el punto en el que se produjo, en la subida a la Braña La Mesa y Los Bígaros. "No es especialmente complicado", ha declarado al periódico asturiano 'La Nueva España'el fundador del AGO Team, Alfredo Gómez, y gran amigo de 'Pepelu'. Ambos ya habían participado en dos ocasiones en esta carrera.

"El martes le estuve dando un masaje para prepararle para la carrera. Tenía una rotura de fibras y temía no llegar a la competición en Somiedo. Yo le dije que corriera hasta donde llegara. Si llego a saber que esto era lo que iba a ocurrir, le habría dicho que no fuera", relata en el rotativo asturiano Gómez, quien confiesa que aún no se lo creen.