Cáritas Diocesana de Madrid organiza en El Escorial su VI Carrera Solidaria

Pese a que las cifras indican mejoras en la empleabilidad, la realidad laboral es poco esperanzadora para las personas más vulnerables en nuestra región. Con el lema “Ponte en modo empleo digno”, Cáritas Diocesana de Madrid presentaba hace unos días una radiografía de la situación y aprovechaba para apelar a la necesidad de tener trabajos con salarios, horarios y condiciones dignas, para lo que se requiere ofrecer formación, conexión y oportunidades de inserción laboral.

Un llamamiento que hará también con el evento que ha organizado para este sábado, 20 de abril, en El Escorial. Se trata de la VI Carrera Solidaria que organiza la Vicaría VII de Cáritas Madrid. Lleva por lema "Muévete por un empleo digno" y el objetivo es recaudar fondos para los proyectos y programas de formación y capacitación laboral que Cáritas tiene en marcha.

"La mayoría de las personas que acuden a las Cáritas parroquiales su principal problema es el empleo. No tienen trabajo o, si lo tienen, es tan precario que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Cáritas ha celebrado el pasado domingo la Campaña por el Empleo para llamar la atención sobre esta situación y para que las personas que puedan encontrarse en ella acudan a Cáritas para que les ayudemos. La carrera tiene por lema 'Muévete por un empleo digno' porque no se trata sólo de tener un trabajo, tiene que ser un trabajo en condiciones dignas", explicaba Raquel Sánchez, Persona de Referencia Arciprestal de la Vicaría, en su paso por los micrófonos de COPE de la SIERRA.

La carrera, que se presentó este miércoles en el Ayuntamiento de El Escorial, consta de un único circuito, principalmente urbano, con un tramo de tierra en la zona del parque de la Manguilla. Los participantes podrán optar por correr una distancia de 5 o de 10 kilómetros que serán dos vueltas al mismo recorrido, con puntos de avituallamiento.

Arrancará a las once de la mañana desde la Plaza de España. Los dorsales se entregarán a las diez, con documento identificativo y con la música en vivo y en directo del grupo Estación Tucán.

Las inscripciones, al precio de 5 euros, se realizarán por internet en www.carreracaritas.es hasta agotar dorsales.

Habrá trofeos para el primer clasificado en categoría masculina y femenina, tanto en la carrera de 10 kilómetros como en la de 5, así como el primer clasificado en categoría masculina y femenina menor de 12 años, participante de la carrera de 5 kilómetros. La entrega correrá a cargo de nuestro querido compañero de Cadena 100, Javi Nieves.

V Encuentro de Bandas

Además de la VI Carrera Solidaria, El Escorial vivirá este sábado, 20 de abril, otro importante evento.

Se trata del V Encuentro de Bandas. Un evento que reunirá a la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de El Escorial y la Banda de la Asociación Musical Harmonía de Parla como invitada, en un concierto único e inolvidable.

Será a las 12:30 horas en los jardines del Parque Lorenzo Fernández Panadero.

El repertorio del concierto estará compuesto por una selección de piezas musicales que abarcarán diferentes estilos, desde pasodobles y marchas hasta temas jazzísticos, pasando por ritmos latinos, temas de película o temas melódicos y de rock.

"Es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de El Escorial y la Banda Municipal con el objetivo de promover la cultura musical y fomentar el intercambio cultural entre diferentes comunidades. Se espera que este evento sea un gran éxito de participación y que se convierta en una cita anual ineludible para los amantes de la música después de algunos años sin poderse celebrar por la pandemia”, apunta el concejal de Cultura, Antonio Lobo.