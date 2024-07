La brecha entre PP y VOX en Torrelodones, más profunda: el pacto de Gobierno seguirá en suspenso

La cosa no parece tener visos de solución. La relaciónentre PP y VOX está más tensa que nunca en Torrelodones y este miércoles hemos asistido a la escenificación del ‘conflicto’, con las ‘lideresas’ de ambas formaciones, la alcaldesa popular Almudena Negro, y la edil de Servicios Sociales, Sonsoles Palacios, de VOX, compareciendo en rueda de prensa, no simultáneamente, obviamente, pero sí en el mismo espacio, Torrefórum, y rodeadas de sus ‘jefes’.

Siguen hablando de ‘acuerdo de Gobierno en suspenso’, no de ruptura, pero lo que vaya a pasar finalmente se sabrá después del verano. De momento el acercamiento se antoja complicado.

La alcaldesa ha estado acompañada por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha insistido en que la suspensión del pacto de Gobierno es la respuesta a la deslealtad de los concejales de VOXvotando en el Pleno al margen de sus socios.

Los populares les piden que reafirmen su compromiso con el Ejecutivo: es una cuenta atrás que tiene como fecha tope la vuelta de las vacaciones. Hasta entonces, el Gobierno de coalición está en el aire. En suma, los populares dan un ultimátum a VOX asegurando que, en el caso de no realizar una declaración pública comprometiéndose a apoyar el pacto entre ambos partidos, no temen gobernar en minoría.

“Nosotros no tenemos miedo a ningún escenario. Quien tiene que hacer la reflexión es VOX: si quiere seguir en el equipo de Gobierno con todo lo que eso conlleva o si lo que quiere es votar con el PSOE, lo que tiene que hacer es irse a la oposición. La reflexión es de VOX pero la decisión será la que tome la alcaldesa después del verano. La que sea contará con el respaldo del PP de Madrid”, ha apuntado Alfonso Serrano, quien ha recordado que el Partido Popular, tras de las elecciones de 2023, llegó a acuerdos con VOX en 31 municipios de la Comunidad de Madrid (algunos de ellos en la Sierra de Guadarrama). En la mayoría de esos casos, dice, los pactos están funcionando con normalidad, con un trabajo coordinado de los equipos. “Y yo me quedo con eso”, añade.

Almudena Negro, por su parte, ha adelantado que, de momento, no va a retirar ninguna de las cuatro concejalías de las que dispone la formación verde.

Por su parte, el portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Torrelodones y segunda teniente alcalde, Sonsoles Palacios, también han hecho declaraciones, lamentando en primer lugar que el PP les haya “expulsado” de la rueda de prensa, aunque se han mostrado dispuestos a sentarse a hablar, pero con la premisa de seguir defendiendo sus principios y el contenido del acuerdo de Gobierno.

“No ha habido ningún tiempo para la reflexión ni para la negociación”, ha asegurado Fúster, destacando que la lealtad de su formación "es muy clara”, siendo, “en primer lugar, con los votantes y también con los acuerdos firmados".

En esa idea ha incidido la portavoz del grupo municipal, Sonsoles Palacios, quien además asegura que no tiene problemas con el resto de representantes del PP, así que la culpa de que el acercamiento no se haya producido, dice, está en la actitud de la alcaldesa. "Que no intente buscar una relación rota entre los concejales de VOX porque es mentira. Que no intente jugar en esa liga porque le va a salir mal. Nosotros estamos unidos, somos leales entre nosotros, somos leales a nuestro partido, vamos a seguir así, vamos a defender las líneas de VOX. Que no tenga la menor duda de que nunca vamos a cambiar a este respecto"

Hay que recordar que la situación a la que se he llegado tiene su origen en los continuos desencuentros entre los socios de Gobierno, incluso desde el principio de la legislatura, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la abstención de VOX en la aprobación del nuevo pliego para sacar a concurso, por tercera vez, el contrato de basuras.