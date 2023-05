Ayuso, a Herrera tras su mayoría absoluta: "No nos podemos mirar los pies, hay que ver la deriva de España"

Isabel Díaz Ayuso es, sin duda, la gran triunfadora de las elecciones autonómicas de este domingo 28 de mayo. Con1.586.985 de los votos, la candidata del PP ha conseguido71 escaños, una mayoría absoluta que deja patente la distancia con sus rivales directos como Juan Lobato del PSOE y Mónica García de Más Madrid.

Contrincantes que tras confirmarse el triunfo abrumador felicitaron a la vencedora como ha confirmado en Isabel Díaz Ayuso a Carlos Herrera, "hablé con Juan Lobato y Mónica García me mandó un mensaje. Hablé con uno y contesté a la otra".

"Casi un millón de votos" como subraya la propia Ayuso es la diferencia entre ella y la segunda que ha sido Mónica García por Más Madrid que ha obtenido 615.171 votos, empatada a 27 escaños con el Partido Socialista de Juan Lobato que ha sacado 5.453 votos menos.

Una mayoría absoluta que se ha debido a que "durante toda la campaña hemos trabajado como si nos faltaran 15 escaños. Me centré en trabajar y no veía nada más que eso. Es verdad que hemos visto mucha alegría en la gente, veía que íbamos bien, pero he trabajado como si no fuera así".

¿Qué va a pasar en los próximos meses?

Ante la lectura en clave nacional de lo que puede pasar en los próximos meses en las Generales, Isabel Díaz Ayuso ve que "España quería un cambio, porque el rumbo que había tomado España nadie lo había elegido, nadie lo había votado. Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, tanto de izquierda como de derechas quieren seguir unidos en esa pluralidad propia de España y quieren su país, y esas minorías que dicen que nos queremos España, nos queremos ir de España pero vivir de España, se estaban haciendo muy fuertes y nos estaban llevando a una transformación ideológica innecesaria, absurda y se estaba abandonando a la gente del campo, a las familias, a los autónomos en manos de leyes sectarias y prepotentes".

Ante la pregunta de qué hay que hacer con Vox si se debe pactar con la formación de Santi Abascal ya que gran parte de la gobernabilidad pasa por esos pactos, Díaz Ayuso que siempre se ha mostrado contraria a pactar con Vox asegura que "siempre he creído que lo que me correspondía era trabajar para convecer a los madrileños, pero si tenía que pactar sería Vox el prioritario. Ahora hay que ponerse en el escenario B, hay que consolidar esa mayoría por toda España para ser el mejor PP, ver qué nos ha hecho grandes, qué nos ha ayudado en Madrid a unir el centro derecha y nunca romper puentes, no los he roto hecho ni con los alcaldes socialistas porque luego la vida sigue. Hay que seguir ensanchando la base social con mucho trabajo y mucha humildad".

"El sanchismo se vence con trabajo y humildad"

¿Cómo se puede consumar el propósito de Feijóo de derogar el sanchismo en diciembre? "Analizando que está pasando en España, qué deriva está tomando, trabajando todos los días, yo estoy trabajando ya hoy a tope, y solucionando problemas. Lo que vivimos en España es gravísimo y no viene de ahora. No nos podemos mirar los pies, hay que entender qué deriva lleva España, cómo ponernos en el futuro y defender unos valores y una forma de ver la vida y que se acaben estos bandos y esta degradación institucional y política en la que nos ha metido el Gobierno de Pedro Sánchez".

El PP tiñe de azul el mapa electoral de la región y solo 4 quedan en rojo al ganar el PSOE

La victoria aplastante del PP en la Comunidad de Madrid el 28M ha dejado teñida de azul toda la región salvo cuatro municipios, dos al norte de la región, El Atazar y Torremocha del Jarama, y dos en el extremo suroriental, Fuentidueña del Tajo y Valdaracete, donde ha ganado el PSOE.



En las elecciones autonómicas de Madrid adelantadas de 2021 solo había dos pueblos en los que ganó el PSOE, El Atazar y Fuentidueña del Tajo.



Isabel Díaz Ayuso ha aumentado hasta 71 el número de escaños logrados en las elecciones autonómicas de este 28M con el 98,40 % de los votos escrutados, 6 sillones más de los que logró en las elecciones anticipadas celebradas en mayo de 2021.



Al 98,40 % de los votos escrutados el PP ha obtenido 71 escaños, mientras que Más Madrid ha revalidado su "sorpasso" al PSOE, pese a que los socialistas de Juan Lobato iban encabezando el liderazgo de la oposición al principio del escrutinio.



La formación de Mónica García adelanta a la de Lobato en porcentaje de votos, pero empatan de nuevo en escaños, 27 (en 2021 ambos partidos tuvieron 24 parlamentarios).



Vox, con Rocío Monasterio, logra 10 asientos en la Asamblea regional, mientras que desaparece Podemos, que pierde sus 10 representantes logrados hace dos años.



En concreto, con el 98,40 % escrutado, el PP ha logrado un 47,30 % de los votos; Más Madrid un 18,37 %; PSOE un 18,21 %; Vox un 7,30 %; y Podemos un 4,74 %, insuficiente para lograr representación. Tampoco Cs, con un 1,56 %.