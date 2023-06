29 alumnos del Instituto Alpedrete se quedan atrapados en el aeropuerto de Berlín en un viaje de intercambio

Una auténtica pesadilla, aunque esperan que con el tiempo puedan recordarlo como una aventura, una experiencia que contar a sus compañeros. Un grupo de 29 alumnos de 2º de la ESO y tres profesoras del Instituto de Alpedrete han terminado su viaje de intercambio a Alemania pernoctando en el aeropuerto de Berlín tras cancelarse su vuelo de regreso a España.

Tirados en el suelo con toallas y las mochilas haciendo de almohadas para poder dormir, matando el tiempo de espera charlando, escuchando música en sus móviles, cargándolos en los enchufes de la terminal para no quedarse sin batería y poder hablar con su familia… así han tenido que sobrellevar la situación.

El hecho es que vuelo estaba previsto este jueves a las 19,55, en un primer momento se retrasó y, finalmente, a las once y media de la noche, se anunciaba la cancelación, según les informaron, por un fallo técnico. Marta Eva, una de las profesoras, no descarta que las condiciones meteorológicas tuvieran que ver, porque hubo una tormenta eléctrica.

En cualquier caso, puestas en contacto con la compañía aérea, Iberia, para buscar alternativas, no les dio ninguna solución, tampoco desde el Consulado. “Nos encontramos indignados y nos sentimos totalmente desamparados”, escribían en un mensaje a través de Twitter.

“Lo peor es la incertidumbre que tenemos, no saber a quién recurrir y el desamparado que hemos sentido. Nos dieron un teléfono de Iberia, nos dicen que al ser una reserva de grupo se gestiona de otra manera y no nos pueden reubicar. No nos han dado alojamiento, ni cena para los chicos, es más, nos quisieron echar fuera del aeropuerto dos agentes de la Policía pero al ver el panorama que teníamos, con menores, nos han dejado quedarnos arriba, en la zona de checking. Ellos han dormido a ratos, las profesores nada, y esta mañana cuando se han despertado les hemos ido llevando en tandas a desayunar algo caliente. Nos preguntan qué va a pasar y no sabemos qué decirles... seguimos a la espera", explica Marta Eva.

La agencia de viajes desde Alpedrete ha estado haciendo todo lo que estaba en su mano desde que este jueves por la noche supo lo que pasaba, pero la central de reservas de grupo no abría hasta las nueve de la mañana. "La cuestión es que si no hay vuelos hoy y nos tenemos que quedar hasta mañana, que nos faciliten un sitio para descansar un poco y darnos una ducha", decía esta profesora.

El problema añadido es que los hoteles en Berlín están a tope estos días por un evento deportivo y no podían alojarlos.

Finalmente, y tras las gestiones, han conseguido un vuelo para las 11,45 horas y lograr así el final feliz que esperaban, llegar a España con sus familias tras una semana de intercambio en Alemania en la que han realizado muchas actividades. Por eso "había mucho cansancio entre los alumnos anoche pero han llevado esta situación con bastante entereza", apunta orgullosa Marta Eva.

A los estudiantes, de 13, 14 y 15 años, les han acompañado en esta "odisea" las tres profesoras del Departamento de Inglés del IES Alpedrete, una de las ellas la jefa del Departamento y otra la coordinadora del programa Erasmus+, aunque el intercambio es una actividad que se hace fuera del programa y el instituto lleva muchos años realizándolo "y nunca había pasado algo así". "Con el tiempo quedará la anécdota y la espera macabra en el aeropuerto, pero está siendo durillo", concluye Marta Eva.

Por cierto, los alumnos alemanes estuvieron en el mes de abril en Alpedrete.