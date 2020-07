Alpedrete activa el programa 'Vacaciones Tranquilas'

Si hay algo que nos hace falta este verano, después del duro año que llevamos, es pasar unas vacaciones tranquilas. En Alpedrete han llamado así precisamente al programa de seguridad que ha lanzado una temporada más la Policía Local.

Durante estos meses se ofrece a la población un servicio de custodia de llaves de viviendas y establecimientos, que quedarán guardadas en las dependencias policiales. Los vecinos las entregan en un sobre cerrado y solo se utilizan en caso de que exista un motivo justificado de emergencia, como un robo o un siniestro.

El programa lleva funcionando varios años para dar tranquilidad a los vecinos que se marchan de vacaciones, de ahí su nombre, si bien este verano, según ha notado la Policía, hay menos ausencias de las viviendas en Alpedrete, ya sean habituales o segundas residencias. "Estamos detectando que hay más vecinos en Alpedrete que otros años porque se están desplazando bastante menos a otros destinos de vacaciones y eso se nota en el mayor volumen de vehículos y las zonas de aparcamiento practicamente completas", asegura Ramón González Bernabé, subinspector jefe de la Policía Local de Alpedrete.

Aunque sea un número menor los que se marchen fuera, no está de más recordar recomendaciones para todos si queremos proteger nuestra vivienda. "Son muy fáciles: no divulgar que nos vamos de vacaciones, que la vivienda no parezca vacía y cerrada a cal y canto, por ejemplo, dejando las persianas a media altura, y que una persona de confianza nos recoja la correspondencia para que no se acumule en el buzón", apunta el subinspector.

También se aconseja no desconectar el timbre de la puerta y, si es posible, instalar temporizadores que enciendan luces, radio, televisión en diferentes intervalos de tiempo y horarios.

A quienes se quedan en Alpedrete les piden que avisen a la Policía si ven personas extrañas merodeando en la calle o ruidos en viviendas desocupadas y que no faciliten la entrada a sus viviendas a desconocidos.

Si les necesitan, la Policía Local de Alpedrete atiende en el teléfono 91 857 25 98.