Álex Aranburu se corona en San Lorenzo de El Escorial como Campeón de España de Ciclismo

El guipuzcoano Álex Aranburu (Movistar) se proclamó en solitario y con todos los honores nuevo campeón de España Elite UCI en ruta al imponerse en la prueba de 201,6 kilómetros disputada con salida y llegada en San Lorenzo de El Escorial, donde el dominio de su equipo se ratificó con la segunda plaza de Oier Lazkano.

Aranburu, reciente ganador de etapa en la Vuelta a Bélgica, dio brillo al festival de Movistar con su octava victoria profesional, ya que, a 52 segundos, entró, también destacado, Oier Lazkano, quien cedió el maillot abanderado a su compañero.

Tercera plaza para Jesús Herrada a 58, seguido de Carlos Canal (Movistar) y Mikel Landa (Soudal).

Lo intentó subiendo Landa, pero lo frenó Movistar. El grupo perseguidor, que también incluía a Roger Adriá y Jesús Herrada, atrapó a Pelayo Sánchez a 23 de meta. Llegó el turno para otro Movistar, Álex Aranburu, quien abrió hueco a marchas forzadas respecto a un grupo de 9 hombres donde no hubo respuesta inmediata. Aranburu volaba hacia meta. Adriá trataba de recortar diferencias, pero los compañeros de persecución no se entregaron en la colaboración.

Los acelerones de Herrada y de Mario Aparicio (Burgos BH) pusieron la duda respecto al camino triunfal de Aranburu, pero el ciclista vasco entró en el terreno más favorable para volver a rebañar algún segundo antes del último kilómetro, exigente, antes de meta.

No hubo manera, Aranburu aguantó con fuerza y coraje, y, con el título asegurado, entró en meta feliz, celebrando su hazaña, labrada por un trabajo diseñado por todo el equipo. Por si fuera poco, atacó también Lazkano para subirse al podio. Herrada tiró de orgullo para ser tercero. La fiesta quedó en la casa del Movistar.

Aranburu pudo celebrar por fin el título perseguido después de varios podios, en un circuito que le venía "muy bien" y con un trabajo "perfecto" de todo el equipo. "Al final hay que estar ahí, llevaba varios años rondando el titulo, con tres medallas de bronce, pero esta vez lo conseguí. Sabía que el recorrido me venía bien, era muy duro y selectivo, y la oportunidad era buena. Muy contento de haberlo conseguido", dijo este domingo en meta el campeón nacional.

Aranburu (Ezkio Itsaso, 28 años) destacó la estrategia de todo el equipo, controlando la carrera desde el principio y al final con los ataques ganadores. "El equipo funcionó muy bien. Desde el principio hemos trabajado bien, primero controlando la escapada, y luego en el circuito corto jugando nuestras bazas, con el ataque de Pelayo Sánchez y luego con el mío. Todo salió a la perfección", añadió.

El ciclista vasco atacó a 20 km de meta y logró abrir hueco y mantenerse en cabeza hasta la meta ubicada junto al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

"Me vi campeón en la última vuelta. Cuando arranqué lo dí todo, me mantuve y pude llegar con éxito", concluye.

El flamante campeón, Álex Aranburu, junto con el tercer clasificado, Oier Lazkano, formarán parte de la 'alineación' del Movistar Team para la próxima edición del Tour de Francia, que comienza este sábado, 29 de junio, y se celebrará hasta el 21 de junio entre Florencia (Italia) y Niza. Volverá a liderar el equipo el corredor español Enric Mas, según ha anunciado este lunes Movistar Team en un comunicado.

El equipo 'azul' cumplirá su cuadragésimo segunda participación en la 'Grande Boucle', cuya 111 edición no concluirá, por vez primera en su historia, en París debido a la disputa de los Juegos Olímpicos.

La 'alineación' del Movistar Team estará compuesta por Enric Mas, Oier Lazkano, Davide Formolo, Nelson Oliveira, Álex Aranburu, Fernando Gaviria, Gregor Mühlberger y Javier Romo.

