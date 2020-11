El 11/11 de la ONCE deja 11 millones de euros en Collado Villalba

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado su premio mayor, 11 millones de euros en la localidad madrileña de Collado Villalba, en el sorteo celebrado este miércoles.

El vendedor de la ONCE José Hernández Varas es quien ha llevado la suerte a Collado Villalba, con esos 11 millones de euros que llegan a un vecino o vecina de una localidad que se encuentra confinada por la pandemia de Covid-19. José Hernández vende en varios puntos de Collado Villalba: entre el barrio de la Estación, concretamente en la calle Santa Teresa, frente al estanco y el Bar ‘La Vía’; y en el polígono P29, una zona comercial e industrial de la localidad, donde reparte ilusión todos los días entre clientes habituales de talleres, tiendas de ropa, comercios y los bares ‘Mimi’, ‘Al Paso’ y ‘Cantina II’.

“Qué emoción y que alegría más grande”, ha dicho José al conocer la noticia y comprobar que, además del número premiado, ha repartido otros 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. “En octubre cumplí seis años en la ONCE y es el premio más grande que he dado”, decía muy emocionado. “No me lo puede creer, no me lo puedo creer: 11 millones, así, uno detrás de otro”.

José es un habitual de la localidad de la sierra madrileña, donde recorre a pie gran parte del pueblo y muchas de las empresas donde deja la suerte y la ilusión a diario. “Arranco a las 6:30 y voy acercándome a los comercios que van abriendo, hasta llegar al P29 a la hora de los desayunos”, así ha descrito su trabajo cotidiano.

Y siete premios de un millón

Además del premio mayor de los 11 millones de euros, el Extra del 11/11 de la ONCE ha dejado premios de un millón de euros en Ciudad Real, Algodonales (Cádiz), Huelva, A Guarda (Pontevedra), Osuna (Sevilla) y Móstoles y Pinto (Comunidad de Madrid).

En la localidad ciudadrealeña de Almadén, ha sido el vendedor José Antonio Gómez Navas quien ha repartido un millón entre uno de sus clientes habituales; en Los Algodonales (Cádiz), la suerte llegó de la mano de Pedro Márquez, mientras que en Huelva y en Osuna (Sevilla), fueron los agentes vendedores Juan Prieto y Antonio Ledesma los portadores de la ilusión, a razón de un millón de euros de premio al cupón.

Hasta Galicia, concretamente a la localidad pontevedresa de A Guarda saltó otro millón de euros vendido por Roberto González Carrera, mientras que en Pinto (Madrid), fue el vendedor Zacarías Villalba quien distribuyó el premio. Y, finalmente, otro cliente de la oficina de Correos de Móstoles, ubicada en la calle Río Júcar, al lado de Mercadona, se llevó otro millón de euros con otro cupón premiado.

Se pueden comprobar los cupones en www.juegosonce.es