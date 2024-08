Una argentina que lleva tres semanas viviendo en Madrid revela por qué los españoles son "una raza superior"

Seguro que si preguntas a los españoles, todo el mundo cree saber cuáles son los hábitos culturales en nuestro país, a qué dedicamos el tiempo libre y cómo nos comportamos en un día a día. Pero lo cierto es que no todo está tan claro. Más de uno podría pensar que somos más de salir de casa, de una terraza, un café y más sociables. Pero lo cierto es que, según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España de 2022 que realiza el Ministerio de Cultura, casi el 80% de los españoles ven la televisión todos los días en casa.









Por eso, muchas veces sorprende la perspectiva que tienen de nosotros fuera de nuestras fronteras. ¿Qué piensan realmente los estadounidenses de los españoles? ¿Y los franceses? La actriz argentina Constanza Chismechian, ha publicado un vídeo en TikTok (@conifach) donde tiene más de 200.000 seguidores, en el que confiesa que, tras tres semanas viviendo en Madrid, hay un detalle de los españoles que le ha convencido de que son “una raza superior”.





Los españoles, una “raza superior”



“Llevo tres semanas viviendo en España y sólo tengo algo para decir de los españoles: confirmado, son una raza superior”, comenzaba la argentina en un vídeo que ya se ha hecho viral y que tiene más de 2.300 comentarios. “Ustedes se preguntarán por qué digo esto, bueno, yo les voy a explicar”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Lo primero que pone en valor Constanza es que los españoles, asegura, “se levantan un lunes, arranca su semana, se termina el mate, 10 de la mañana, y los tipos ya están de traje tomando cerveza”. Recalca que sea un lunes a las 10 de la mañana. “¿Sorprendente? No tanto, porque el martes pasa lo mismo, el miércoles también, y así sucesivamente”. Para la joven argentina, el nivel de ingesta de alcohol en España “es alucinante, y eso que vengo de Argentina”. “Y lo peor de todo es que los tipos laburan, y el país les va espectacular”, comenta sorprendida.

Otro detalle que señala la intérprete es que los ciudadanos de España con los que se ha encontrado fuman un montón. “De acuerdo que a mí me da mucha paz, porque yo también fumo”, matiza Constanza que, eso sí, explica que con relación al tabaco ve “una población bastante envejecida, lo cual también me sigue dando paz porque digo “ah, viven”.

Terraza de la madrileña plaza de Santa Cruz / Canva









Una argentina, sorprendida con los españoles



Así, y después de esta reflexión, la joven veinteañera se hace una pregunta: “¿Cómo hacen para mantener ese ritmo de vida social y la actividad?”. Y es que ella, según explica, sale con sus amigos el sábado “y ya el lunes estoy llorando, sigo con resaca, y tengo 26 años”. Por eso, en palabras de Constanza, la capacidad de los españoles debe ser “algo genético, pero no sé cómo hacen, son una raza avanzada”. “¿Cómo hacen? No entiendo”, concluye.

Otra argentina que alucinaba con España en otro vídeo de TikTok apuntaba, en su caso, a un detalle que le fascinaba en las tiendas. Comenta que en España, “las monedas valen”. “Acá te vas a comprar algo que vale 1,97 y te devuelven los tres céntimos, que los ahorras y luego lo gastas, porque acá las monedas valen y hay cosas baratas que valen menos que un euro”, comenta en un vídeo que ya cuenta con casi 1,5 millones de reproducciones.









Además, explica, le sorprende un detalle en España al pagar en las tiendas. “Me pasó que al venir de vacaciones pregunté si pagando con efectivo tenía algún descuento y me respondieron que no. Da igual si pagas con tarjeta o con efectivo, no va a haber un descuento por el método de pago”. Y es que, como da a entender, en otros países existe la costumbre de elevar ligeramente el precio si el pago es con tarjeta de crédito.