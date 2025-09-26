Muere el piloto de una aeronave en un accidente en la Sierra de Guadarrama

Un equipo del GERA de la Comunidad de Madrid rescatan el cuerpo del piloto de una avioneta siniestrado en Peñalara

El piloto de una aeronave ha fallecido este viernes en un accidente aéreo ocurrido en la vertiente segoviana de la montaña de Peñalara, la cumbre más alta de la Sierra de Guadarrama. El siniestro ha movilizado a los servicios de emergencia de dos comunidades autónomas, Castilla y León y Madrid, dada la proximidad del lugar del accidente con el límite regional.

Los servicios de emergencias recibieron las primeras llamadas de aviso sobre las 18:39 horas. Según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, se activó un dispositivo de búsqueda para localizar el aparato y a sus ocupantes lo antes posible.

Labores de rescate en la montaña

Tras casi una hora de búsqueda, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha localizado la avioneta siniestrada. En su interior se encontraba el piloto, que era el único ocupante de la aeronave y que ya había fallecido.

Una vez localizado el cuerpo, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha encargado de su evacuación en helicóptero. El cadáver ha sido trasladado en un primer momento al helipuerto de Manzanares El Real y, desde allí, al Anatómico Forense de Segovia.