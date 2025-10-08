Le llega una oferta de una habitación en Navalcarnero por 700 euros al mes y, cuando mete la dirección en Google Maps, se queda de piedra

El mercado inmobiliario en España sigue alcanzando niveles que sorprenden a propios y extraños. En los últimos años, los precios del alquiler han subido de forma imparable, especialmente en grandes ciudades como Madrid, donde encontrar una vivienda asequible se ha convertido casi en una misión imposible.

Muchos jóvenes, ante la falta de opciones, amplían su búsqueda a las afueras, a municipios donde, en teoría, la vida debería ser más económica. Pero lo que ha mostrado el usuario @javidelval en TikTok refleja hasta qué punto la situación ha llegado a ser absurda.

El mercado inmobiliario sigue en un momento complicado

SE ENCUENTRA CON UN... CONTENEDOR POR 750 EUROS

El creador de contenido comienza su vídeo mostrando un correo que le ha llegado desde el portal Idealista, en el que se anuncia una vivienda en alquiler en Navalcarnero, a unos 30 kilómetros de Madrid. “Que os hagáis una idea de cómo está el mercado inmobiliario en Madrid, chavales”, comienza diciendo.

La descripción del anuncio prometía una pequeña casa o “móvil home”, por un precio de 750 euros al mes, sin incluir gastos adicionales. A primera vista, la foto principal mostraba una estructura metálica, pero el anuncio no incluía más imágenes del interior ni de la parcela. Solo una segunda fotografía de la ubicación en el mapa.

Cargando…

Intrigado, Javi decide comprobar la dirección. “Digo, bueno, aparentemente tiene una pinta de móvil home que flipas. Vamos a entrar a ver: 750 al mes”, explica en su vídeo. Pero lo que encuentra al introducir la dirección en Google Maps lo deja completamente desconcertado.

“Resulta que no hay más fotos, solo la foto esa y una de la localización, que está aquí en mitad de la p*** nada”, señala, mostrando el mapa. En pantalla se ve una carretera secundaria rodeada de campo, sin edificaciones cercanas ni servicios básicos.

La descripción del anuncio incluía además una advertencia: “necesario coche”, lo que ya hacía pensar que no había transporte público cercano. “Lo pones en Maps y aquí dónde está la casa”, continúa el joven. “Han plantado un p*** contenedor en mitad de la carretera en un escampado en Navalcarnero y te cobran 750 pavos al mes. Increíble, tío”, concluye. La precariedad del alquiler se hace viral

El vídeo se ha difundido rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su indignación por la situación del mercado del alquiler. Muchos coinciden en que este tipo de ofertas reflejan un problema estructural: los altos precios, la falta de regulación efectiva y la escasez de vivienda asequible.

Han plantado un contenedor en mitad de la carretera en un escampado en Navalcarnero y te cobran 750 pavos al mes. Increíble, tío" Javi En su vídeo de TikTok

"¿ESO ES LEGAL? VAMOS A ACABAR VIVIENDO EN CONTENEDORES..."

En los comentarios, otros usuarios comparten experiencias similares: anuncios de habitaciones diminutas por más de 600 euros, pisos compartidos en mal estado o viviendas a las que solo se accede tras largos desplazamientos. “Estamos pagando más por menos”, escribe un usuario. “Esto ya es una broma de mal gusto. A este paso acabaremos hacinados en contenedores”, comenta otro.

Lo más llamativo del caso es que el anuncio no se refería a Madrid capital, sino a Navalcarnero, un municipio de la periferia donde históricamente los precios eran mucho más bajos. Sin embargo, el aumento de la demanda y la escasez de oferta han disparado también los alquileres en estas zonas.

Según los últimos datos del portal Idealista, el precio medio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha subido más de un 10% en el último año, y municipios como Móstoles, Fuenlabrada o el propio Navalcarnero ya superan precios que hace pocos años eran impensables.

Alamy Stock Photo Piso en Madrid, imagen de archivo

El vídeo de Javi del Val resume en menos de un minuto una sensación compartida por miles de jóvenes: la frustración de buscar vivienda y encontrarse con anuncios cada vez más inverosímiles. “Lo peor es que habrá quien lo alquile porque no tiene otra opción”, comenta en su publicación uno de los seguidores.

El propio Javi, al final del vídeo, lanza un mensaje entre la ironía y la desesperación: “Así está el mercado, chavales. Si queréis independizaros, id ahorrando… o id pensando en vivir en un contenedor”.

Una frase que, más allá de la broma, refleja una realidad cada vez más difícil de asumir: en España, tener un techo digno se ha convertido, para muchos, en un lujo.