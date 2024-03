Dos hermanas de Madrid confirman un mito sobre las gemelas que es un pensamiento habitual en los hombres: "Sí"

Los gemelos, mellizos, trillizos, en general, todos los múltiples, generan cierta curiosidad y la gente se presta a hablar acerca de lo que ha oído o le han dicho. Estas dos hermanas hablan en un vídeo de TikTok sobre uno de esos mitos que existe en torno a su estatus, sobre todo un pensamiento que existe entre los hombres.

?? ¿Quién es quién? Padres en apuros cuentan en @MediodiaCOPE sus problemas con sus gemelos recién nacidos. "Hubo días que no le dábamos la medicación" https://t.co/4mznuEn7r7 — COPE (@COPE) March 6, 2023

Mucho se habla sobre la conexión que existe entre hermanos gemelos. Los que son idénticos y monocigóticos, es decir, que se derivan de un óvulo fertilizado que se divide en dos y siempre tienen el mismo sexo, características faciales similares y el mismo ADN, son especialmente interesantes.

Una reciente investigación del Instituto King College de Londres es el primero en plantear que la vulnerabilidad al dolor, considerada por los científicos como relativamente inalterable, puede cambiar gracias a la epigenética, es decir, a la alteración química de la expresión de genes debido a los factores ambientales y al estilo de vida.

Pero la comunidad científica desmiente ese dicho que habla de que una persona siente lo mismo que su gemelo, que si a uno le duele algo a otro también y que cuando uno de ellos se siente triste o desanimado, su homólogo lo sabe aún en la distancia. Existen grandes diferencias entre personas y modificaciones químicas dentro de los nueve genes implicados en la sensibilidad al dolor.

Un mito sobre las gemelas

Según un estudio publicado en 2013 por la revista científica 'Journal of Developmental Origins of Health and Disease', de la Universidad de Cambridge, que analizó 663 parejas de gemelos para evaluar su coeficiente intelectual y los gemelos idénticos tienen un 55% más de similitud en capacidad verbal que los mellizos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Una llamada que cambia la vida: El Papa habla con un viudo que perdió a su mujer en el parto de sus gemelos https://t.co/iKq0g6ogOJ — COPE (@COPE) December 28, 2022

Criar a gemelos implica el doble de amor, el doble de alegría, y quizás, el doble de trabajo. Desde el momento en que los gemelos llegan al mundo, los padres se enfrentan a la tarea de satisfacer las necesidades de dos bebés al mismo tiempo, más allá de que la llegada de un bebé es siempre un acontecimiento.

Hay que decir que la condición de gemelo no se hereda, sino que es congénita, es decir, algo que sucede únicamente en la concepción cuando un óvulo se divide en dos. Lo que sí es verdadero es que en el caso de los mellizos existe el factor hereditario, pero solo por la vía materna.

Además, los gemelos llamados idénticos comparten ADN, pero aunque son parecidísimos, no son completamente idénticos, ya que no lo comparten en su totalidad y por esta razón sus padres sí pueden reconocerlos. No son clones, es más, un perro rastreador puede diferenciarlos a través de la huella olfativa.

Dos hermanas de Madrid confirman un pensamiento habitual en los hombres

Pero no son de esos mitos de los que se habla en este vídeo de TikTok que se ha hecho viral. Estas dos hermanas gemelas comparten varias curiosidades que les suceden en su vida diaria con su condición y hay una que destaca en los comentarios que dejan otros usuarios en la publicación.

Comúnmente se cree que los gemelos tienen una habilidad especial para comunicarse con hermano gemelo. Esto no está demostrado científicamente, pero sí es cierto que al compartir su día a día, se conocen tanto que pueden llegar a tener gustos similares. Sobre ello hablan estas dos hermanas.