Una bisabuela de 89 años enseña su truco para hacer la tortilla de patata y nadie puede imitarla: "Si lo hago, acaba estampada"

La tortilla de patata es, sin duda, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Y si hay algo que define a este preciado manjar, es la destreza que se requiere para darle la vuelta correctamente, una tarea que muchos consideran un verdadero arte. Sin embargo, pocos pueden hacerlo con la habilidad y destreza de la abuela Trini, una bisabuela de 89 años que ha dejado a los internautas asombrados con su técnica única para voltear la tortilla, un truco que ha hecho viral en TikTok y que ha acumulado millones de visualizaciones en pocos días.

En el vídeo, que se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, la abuela Trini demuestra cómo lanza su tortilla de patatas recién hecha contra un plato de la vajilla de Duralex, esa que es común en tantas casas españolas, sobre todo las de nuestras abuelas. Lo impresionante no es solo que lo haga con una fuerza y temple dignos de una persona mucho más joven, sino que lo hace sin que ni una sola patata se quede pegada en la sartén, ni una gota de aceite caiga fuera del plato, y sin que se derrame ni una pizca del preciado contenido. A continuación, la señora vuelve a colocar la tortilla con destreza en la sartén, sin que quede nada en el plato, mientras los seguidores no pueden más que admirar su habilidad.

"Si lo hago, acaba estampada", comenta una de las usuarias en los comentarios, refiriéndose al desastre que provocaría si intentara emular la técnica de la abuela Trini. Y es que la coordinación y la agilidad que demuestra la bisabuela son dignas de elogio, sobre todo cuando se tiene en cuenta que está manejando una sartén de gran tamaño y una tortilla caliente, recién salida del fuego.

COPE Tortilla de patata

Lo que más ha sorprendido a los internautas, sin embargo, no es solo la destreza culinaria de Trini, sino también la fuerza que demuestra tener en su brazo para sostener la sartén. "Lo que es impresionante es la fuerza que tiene en el brazo la señora para sostener la sartén con esa edad", escribe un seguidor, dando a entender que la abuela no solo cocina con maestría, sino que también posee una fuerza física que parece desafiar los años. Otros, en tono de humor, bromean sobre lo que pasaría si intentaran hacer lo mismo: "Si hago eso, saldría por la ventana con sartén y plato incluido".

Su truco para hacer la tortilla de patata

El vídeo de la abuela Trini no solo ha dejado en shock a quienes siguen las redes sociales, sino que también ha despertado la nostalgia en muchos. "Como nos vacilan los mayores... Nos dan mil vueltas", comenta otro usuario, destacando lo bien que las personas mayores parecen tener bajo control los trucos y secretos de la vida cotidiana que a veces nos resultan complicados. Y es que, por mucho que los jóvenes se esfuercen por ser rápidos o ingeniosos, la sabiduría y la paciencia de las generaciones pasadas parece siempre ganarnos la partida.

Además, la capacidad de la abuela Trini para no quemarse, a pesar de la tremenda temperatura de la sartén y la tortilla, también ha dejado a los usuarios boquiabiertos. "Señora, ¿a qué edad se adquiere el superpoder de no quemarse?" es una de las preguntas más frecuentes en los comentarios, entremezclada con la admiración por la maestría culinaria de Trini.

Las reacciones continúan, y muchos se sienten identificados con las dificultades que a veces implica la cocina, sobre todo cuando de tortillas se trata. Un comentario divertido dice: "Si lo hago yo, comemos revuelto de huevos con patatas en el suelo, olé por esas abuelas que cocinan para nuestro corazón". Y no faltan las declaraciones de quienes, al ver el vídeo, se sienten como incapaces de replicar tal destreza, como esta: "Lo intentaría pero no me veo con la capacidad que tiene esa señora, qué maestría". De hecho, un joven con apenas 25 años admite con sinceridad: "Yo con 25 no tengo ni la mitad de coordinación".

Y es que, más allá de la habilidad que tiene la abuela Trini para hacer la tortilla, su gesto ha tocado una fibra muy profunda entre los usuarios de TikTok. El plato no solo representa la gastronomía española, sino también el cariño, la tradición y la herencia familiar.

Como comenta uno de los seguidores, "Las abuelas deberían de ser eternas". La abuela Trini, con sus 89 años, no solo enseña cómo se hace una buena tortilla de patatas, sino que también nos recuerda la importancia de nuestras raíces, de los gestos que nos unen, y de esa sabiduría que se transmite de generación en generación.

Cargando…

El fenómeno de la tortilla de la abuela Trini es solo un ejemplo más de cómo las redes sociales, y en particular TikTok, están rescatando pequeños momentos de la vida cotidiana que conectan a las personas y nos devuelven a lo más auténtico de nuestra cultura. Así, la bisabuela Trini ha demostrado que, por muy moderna que sea la tecnología, no hay nada como la sabiduría y el arte culinario de una abuela que, con cada vuelta de sartén, nos da una lección de amor, tradición y, por supuesto, buen comer.