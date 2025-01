Vecinos de una urbanización de Alcobendas viven atemorizados por un vecino problemático

"He tenido que poner un plástico duro que cubra toda mi terraza porque el toldo ya lo ha roto. Llega a lanzar hasta 8 briks llenos de leche al día, además de alimentos y derramar agua." Esto es lo que cuenta una de las vecinas de esta urbanización. Ella vive en el bajo y este vecino desde el segundo piso no deja de lanzarle todo tipo de cosas desde su balcón. "Recojo bolsas y bolsas de basura todos los días, de todo lo que arroja desde su casa" - cuenta esta vecina- Eso ha provocado que haya tenido que cubrir completamente su terraza sin dejar ni un hueco, porque cuando derrama líquidos se cuelan en su casa. Como esta vecina, otros muchos se quejan del comportamiento de este joven que vive solo desde hace dos años. Su madre le lleva comida, y le ha cortado el agua, porque de deja el grifo abierto todo el día y teme que se produzcan inundaciones. Coge el agua de las zonas comunes y derrama el agua de las garrafas por las ventanas empapando a los vecinos.

Los vecinos han instalado cámaras para recopilar pruebas que van a llevar en una denuncia común al juez. Hasta ahora las denuncias han sido de algunos vecinos pero a título personal. En esos vídeos ven cómo el joven sale y escupe en las puertas de los vecinos, algo que también hace en los escaparates de los comercios de la zona. También quema los buzones " tenemos que estar pendientes de la correspondencia, y sacar los sobres por si se quema todo el buzón..." explica una de las vecinas. Además hace sus necesidades en las zonas comunes sin que podamos hacer nada. Su madre tampoco se hace cargo de su hijo.

RUIDOS POR LA NOCHE

Por la noche no duerme, dicen los vecinos. Se dedica a dar golpes que retumban en todo el edificio. También grita. Hay niños pequeños que se despiertan y personas que tienen que tomar medicamentos para dormir porque es imposible conciliar el sueño con ese ruido...dicen.

DENUNCIA ANTE JUEZ

La policía ha acudido en cerca de un centenar de ocasiones, pero poco puede hacer. La única manera de solucionarlo es con un juez que determine que esa persona no puede vivir en esa casa o en su caso que no puede vivir solo. Lo ha explicado a Cope Juan Sempere vocal del colegio de Administradores de fincas. "es un asunto complejo y lento, porque no es fácil que un juez prohíba a una persona vivir en su casa."

Por su parte el Ayuntamiento de Alcobendas ha recordado que el caso está judicializado y que están haciendo todo lo posible para que este joven sea diagnosticado y en su caso trasladado a un centro para que sea atendido.

Entre tanto los vecinos están desesperados y con miedo..."Desde el mes de septiembre todo ha empeorado.-dicen- este chico vive solo y eso no le ayuda en absoluto". Además puede ocasionar un incendio o algo peor. Lo hemos denunciado en todas partes, pero seguimos igual. Nos tememos que algún día haya una desgracia.