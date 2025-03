Vecinos desalojados de Las Sabinas por la crecida del Guadarrama: "no podemos más con esta situación"

En apenas diez días las familias que viven en el poblado chabolista de Las Sabinas, entre Móstoles y Arroyomolinos, en pleno Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, han sido desalojadas dos veces. En esta ocasión son 77 las personas que han tenido que abandonar su vivienda e irse con familiares o a los recursos que ha puesto a su disposición el Ayuntamiento de Móstoles como un polideportivo o plazas en un hotel.

Bomberos y policías locales han desalojado a estos vecinos cuyas casas estaban en riesgo de sufrir una inundación. Algunos de ellos como Kaoutar nos cuentan que se han ido con lo puesto, "no me ha dado tiempo a coger nada. Tengo varios niños -nos dice- y no he podido coger ni ropa para ellos, sólo la documentación". Esta mujer se lamenta de la situación que están viviendo, asegura que "no podemos más, tenemos niños pequeños y no sabemos cuando se va a solucionar".

Vecina de las Sabinas atravesando por el agua

ACOGIDOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE MÓSTOLES Y ARROYOMOLINOS

Muchos de los vecinos que han sido desalojados se están quedando en casas de familiares pero muchos otros han solicitado a los Ayuntamientos de Móstoles y Arroyomolinos recursos habitacionales en los que poder permanecer hasta que la situación remita. En el polideportivo de Arroyomolinos se están quedando 52 personas a las que se les han suministrado camillas y mantas para dormir y a la hora de la comida han tenido un catering contratado por el ayuntamiento del municipio.

María Álvarez Camillas y mantas en el polideportivo de Arroyomolinos

Javier se está quedando en este polideportivo con su familia. Tuvieron que salir anoche corriendo de su casa, porque veían como el agua cada vez crecía más en el interior: "Con mucho miedo porque en cuestión de una hora subió un montón el río... desbordado. Cogimos a los pequeños y hemos perdido colchones, enseres... todo se quedó allí. Tuvimos que salir con lo puesto". De momento van a tener que permanecer ahí porque la situación en su vivienda, que está justo en la ribera, es muy complicada como para volver a casa".

VIGILANCIA DE LOS RIOS

Durante todo el día se está desembalsando agua de los trece embalses que gestiona el Canal de Isabel II así como los de la Confederación Hidrográfica del Tajo por lo que se están extremando las medidas de precaución ante la subida del caudal de los ríos, sobre todo, el Guadarrama y el Jarama.

La Policía Municipal de Madrid tiene acordonadas varias zonas y tramos de la ribera del Manzanares, zonas de recreo que han quedado totalmente anegadas y a las que no se puede acceder. De la misma manera ha balizado puntos concretos de acceso a las inmediaciones del río para evitar que las personas se acerquen y se produzcan situaciones peligrosas.

Ramón G. Pelegrín Prohibido el paso en accesos al Río Manzanares

El caudal del río Manzanares ha crecido mucho, vecinos de la zona comentan a COPE que "nunca habíamos visto que el río llevara tanta agua". En los tramos en los que va canalizado no se espera ninguna complicación, pero los madrileños se ven sorprendidos por la velocidad y la bravura de sus aguas.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Ramón G. Pelegrín Crecida de caudal del río Manzanares

Todos quieren hacerse fotos con esta crecida inaudita del habitual humilde, famélico Manzanares. Nieves lleva toda la vida viviendo en San Antonio de la florida y no recuerda haber visto nunca así el río. “Así con tanta agua, yo no había visto el río pero me encanta si no pasa nada claro, si no se desborda. Nunca lo había visto así pero está precioso siempre que no pase nada. No me da miedo porque fíjate la altura que tienen las paredes. Vamos, tendría que ser el diluvio universal”.

“Hace años que no veo el río de esta manera, -dice Geni. Está ya al nivel de la mitad de los árboles que plantaron hace muy pocos años. La verdad que está tremendo. No me da miedo. Yo creo que todo esto lo tienen controlado. Su hubiera algún riesgo yo creo que tomarían medidas”