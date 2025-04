Un turista argentino visita el centro de Madrid y le sorprende lo que encuentra en la Plaza Mayor: "No la he visto así"

Madrid cerró 2024 como el mejor año turístico de su historia. Superó los 11.100.000 visitantes, prácticamente la mitad de ellos eran turistas internacionales. Dos paradas obligadas para cualquier turista son la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, sin embargo, la acumulación de basuras de estos días han robado las miradas de los visitantes.

En Sol, junto a la estatua del Oso y el Madroño hay un montón de basura con el que los turistas están teniendo cuidado, cuidado para no tropezar, para evitar el olor y para que no salgan en sus fotos de recuerdo.

Si vas caminando desde Sol hasta la Plaza Mayor, que no será un trayecto de más de un par de minutos, podrás ver 2 o 3 de estas acumulaciones de basura que entorpecen el paso de la gente. De hecho, nada más entrar en la Plaza Mayor te recibe un montón de bolsas apiladas contra las columnas de los soportales.

Tanto para turistas como Pedro como para vecinos como Paula, la situación actual de las basuras en la calle es inaceptable. Aunque hay casos como el de Pablo, un turista argentino, en el que la basura no le estropea la visita y decide tomárselo con humor: "Estoy de turismo por Madrid... Cuando he venido en otras oportunidades no la he visto así. No extraño Buenos Aires, está igual de sucia que Madrid".

Basuras en la Plaza Mayor

En plena primavera y con un tiempo en el que cada vez hace más calor, una de las principales preocupaciones de vecinos y turistas tiene que ver con los problemas que las altas temperaturas pueden acarrear.

La sanción del Ayuntamiento

1,6 millones de euros es la sanción que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto a las empresas concesionarias de recogida de basuras por incumplir los servicios mínimos del 50% desde el pasado lunes. Se lo va a comunicar en la reunión de esta tarde a la que las ha convocado de nuevo junto a los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo.

Recordamos que estos cubos que no se están recogiendo son los marrones, los naranjas y los amarillos, que son los destinados a los residuos de restos no reciclables, orgánicos y plásticos.

Huelga de basuras en Madrid

Cómo queda el horario

De acuerdo a lo establecido, el calendario de recogida por zonas quedaría de la siguiente manera:

Viernes y siguientes días impares: Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas.