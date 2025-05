El testimonio del primo del Cardenal Cobo: "No fue un sacerdote al uso, siempre ha estado con los necesitados"

Madrid - Publicado el 07 may 2025, 15:08 - Actualizado 07 may 2025, 15:24

Nacido en Sabiote, Jaén, el 20 de septiembre de 1965, José Cobo es uno de los cardenales más jóvenes que participa en el Cónclave de donde saldrá elegido el nuevo Papa. Hemos podido hablar con Juan Alberto Cobo, primo hermano del Arzobispo de Madrid que nos ha contado los rasgos más humanos del cardenal que podría convertirse en Papa. Sus padres, Agustín y Pauli viven en Madrid y aunque son mayores siguen acudiendo con mucha frecuencia a Sabiote, al igual que José Cobo, que suele ir en septiembre, después de las fiestas.

ABOGADO DE FORMACIÓN

José Cobo se formó como abogado pero ejerció ayudando legalmente a los más necesitados. Trabajó en Ayuda en Acción y ya entonces, al entrar en contacto con los pobres, fue cuando descubrió su vocación de sacerdote. Estuvo en una parroquia en Madrid donde estuvo en contacto con jóvenes toxicómanos. "siempre estuvo pendiente de los necesitados,- explica su primo Juan Alberto-, desde el primer momento. Yo recuerdo que estuvo en un barrio muy humilde en Madrid y cuando fui a verle, allí estaba con los toxicómanos, que entraban y salían. No era un sacerdote al uso...era muy cercano, siempre estaba ayudando"

FAMILIA ORGULLOSA

Su familia está muy orgullosa, pero por otro lado, entienden lo complicado de la responsabilidad. Siempre ha sido familiar y muy cercano, incluso siendo cardenal, pero ahora le vemos menos por las obligaciones que tiene, no digo nada si llega a ser Papa...explica Juan Alberto que califica a Cobo como una persona muy buena y muy cercana... Su madre Pauli, como buena madre, siempre se preocupa por él, en un trabajo que en el que viaja tanto y está siempre ocupado. Y bromea... "Siempre le suele preguntar sobre que tal come..." A la familia no le sorprende su trayectoria "es muy buena persona y está donde está no por casualidad...él siempre se ha dedicado a los demás por eso no nos sorprende que haya llegado hasta allí...es un fenómeno"

No saben si llegará a ser Papa...eso será lo que Dios quiera, pero sea como sea, en Sabiote están muy orgullosos de su vecino. Un joven sacerdote que se fue a un parroquia de Madrid donde ayudaba a los necesitados, y que ha acabado sentándose en la Capilla Sixtina vestido de rojo. Solo Dios sabe si acabará cambiando la esclavina roja de cardenal, por otra blanca de Papa.