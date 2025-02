El teatro Fernán Gómez abre los ensayos al público por primera vez

“Esto es imprescindible para entender el teatro porque solo nos fijamos en los actores y detrás de los actores hay muchas más personas”.

Marisa acaba de asistir en el teatro Fernán Gómez, por primera vez en su vida, a un ensayo de una obra como La señorita de Trevélez y nos cuenta, emocionada, la experiencia: “Entiendes mucho mejor cuando el director les explica a los actores para qué sirve un cambio de escena. Me ha encantado toda la parte artística que no se aprecia cuando lees la obra de teatro en casa”.

Como Marisa, varios espectadores han asistido durante toda la semana a la recta final de ensayos de esta obra clave del teatro español de la primera mitad del siglo XX, que prefigura obras de Federico García Lorca o Ramón María del Valle-Inclán, adaptada por Ignacio García-May y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente en una espectacular y compleja puesta en escena. La señorita de Trevélez se estrena este domingo y se podrá ver en el Fernán Gómez hasta el 20 de abril

Luiscar Cuevas Foto grupo "La señorita de Trevélez"

acoso y cosificación de la mujer

La vuelta de tuerca que han dado García-May y Pérez de la Fuente al texto original pone el foco en el acoso y la cosificación de la mujer. La historia que nos cuenta Arniches narra una broma cruel que gastan unos jóvenes del Guasa Club a una mujer. Una broma que se les va de las manos hasta tener consecuencias imprevisibles.

La obra toca la fibra más sensible de Daniel Diges, el gran actor cantante de musicales como Hoy no me puedo levantar o Los miserables. Su hijo pequeño sufre un trastorno del espectro autista y Diges tiene miedo de que pueda tener que afrontar una situación de acoso como la que se cuenta en la pieza de Arniches.

Luiscar Cuevas Silvia de Pé como florita de Trevélez

una montaña rusa de emociones

La maravillosa SILVIA DE PÉ da vida a Florita de Trevélez, la protagonista de esta obra. Nos cuenta que “estamos sintiendo que esta obra va a ser importante, una montaña rusa de drama, comedia y tragedia donde pasa de todo. Todo un viajazo para el espectador”. “Algo inolvidable, uno de los acontecimientos del teatro en Madrid esta temporada”, subraya su hermano en la ficción, el magnífico actor Daniel Albaladejo.

Luiscar Cuevas Daniel Albaladejo como Don Gonzalo

reparto de lujo

Trece actores componen un reparto de campanillas donde , además de los tres protagonistas, destacan nombres como Críspulo Cabezas o Julia Piera. Nueve de esos intérpretes han salido de un proceso de audiciones a las que se presentaron 1600 personas.