Sergio, olivarero, en COPE: “Es posible que nos quedemos sin aceite en el mercado a mediados de año”

Ya podemos decir que el aceite de oliva se ha convertido en un producto de lujo para las familias. Y es que el litro está más que duplicado. El virgen de oliva extra ronda los 10 euros, una cantidad con la que hace tan solo un año podíamos comprar algo más de dos botellas.









Sergio cuenta con 7 MIL olivos en Carabaña, una localidad unos 50 kilómetros al sur de la comunidad de Madrid. La producción cae a marchas agigantadas por las malas cosechas, fruto de la sequía y del calor. Pero además lo que está por venir no parece bueno.

A mediados de año nos podemos quedar sin aceite

Es la peor de las previsiones pero Sergio lo tiene claro. “Seguramente nos vayamos a quedar sin aceite. No quiero tampoco llamar a la locura para que la gente vaya a comprar. Pero si, las previsiones son que nos vamos a quedar sin aceite sobre todo a mediados del año que viene”



No hay más que ver un olivar para darse cuenta de la realidad. Poco engorde, poco llenas, algunas incluso podridas y otras pequeñas y arrugadas.

La consecuencia es que muchos de los olivos no se van a poder recoger en diciembre. Sergio calcula que apenas la mitad de la producción.

Sergio, que lleva 15 años en el oficio, es ya la tercera generación, tiene muchas dudas de que pueda jubilarse trabajando en el campo.

Los precios del aceite siguen subiendo

No salen las cuentas. El litro se paga ya prácticamente a 10 euros en los supermercados pero Sergio nos cuenta la realidad del sector. Le compraron miles de litros en febrero y le pagaron a cuatro euros y medio el litro. Ahora se está vendiendo a 9 euros. “Un margen que se lleva el intermediario y paga el consumidor al final de la cadena en el supermercado”.

No hay futuro para el sector

Sergio se hizo cargo de la Cooperativa familiar Santa Lucía hace ya 15 años. Trabajaba en un taller como mecánico y con la crisis se quedó sin empleo de la noche a la mañana.

La alternativa fue quedarse con la cooperativa que tiene 60 años de vida. Ha tenido malos años, luego ha remontado y ahora ve que el futuro es inviable. “Ahora otra vez volvemos a lo mismo. Siempre lo digo para mis hijos ningún futuro. Parece que no existen agriocultotres en España cuando debería ser la prioridad”.



Sus hijos apenas tienen 4 y 7 años, aún no son muy conscientes pero su padre ya nos advierte. “Ya me encargaré yo de que no se dediquen al campo. Ni siquiera veo poderme yo jubilar y tengo 39 años”. Un futuro cada vez más negro.