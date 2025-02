La segunda fase del soterramiento de la A5 ya es una realidad

El Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) y SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) han firmado el convenio de colaboración para la ejecución del soterramiento del segundo tramo de la A-5. Este acuerdo permitirá soterrar la autovía hasta la avenida de la Aviación, enlazando con la primera fase (avenida del Padre Piquer) y contribuirá a materializar el desarrollo del nuevo barrio de Campamento, el mayor proyecto de regeneración urbana de la ciudad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid asumirá la financiación del 75 % del coste de la obra, mientras que a SEPES le corresponderá el 25 % con un límite de 146,25 millones de euros. El acuerdo establece que el 35 % de este importe se abonará en el momento de la licitación por el Ayuntamiento, un 40 % cuando se haya certificado el 75 % de la obra y el 25 % restante cuando la obra se ponga en servicio. En el caso de que el coste final sea mayor, el exceso será asumido por el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento se ha comprometido a tramitar el proyecto con diligencia y con la máxima agilidad. La necesidad de vivienda en la capital, tal y como ha explicado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, va a permitir que se pueda edificar antes de terminar la urbanización: "Nosotros le hemos garantizado a SEPES para mayor celeridad que va a poder simultanear el proyecto de urbanización, una vez lo tenga aprobado con la edificación". Las obras de ejecución tendrán que comenzar en un plazo máximo de 24 meses desde la aprobación del proyecto. Para hacer un seguimiento de la ejecución de este convenio se creará una comisión de vigilancia y control.

Esta segunda fase va a permitir el desarrollo del nuevo barrio de Campamento que contará con 10.700 nuevas viviendas y 22 parques en los que se van a plantar más de 10 mil arboles.

Quienes aún continúan reclamando su sitio son los vecinos de la colonia militar de la Dehesa del Príncipe que se quedan a escasos 800 metros del final del soterramiento. Sin embargo, el alcalde ha asegurado que se está valorando el poder ampliar las obras en esa segunda fase para que los vecinos de esta colonia militar, entre otros, no se queden fuera: "Son las variables que estamos viendo, lógicamente, en lo que es la redacción del anteproyecto y en lo que posteriormente será la redacción del proyecto pero, por supuesto, nuestra intención es tratar de abarcar el tramo y tratar de mejorar la vida de todos los vecinos que están en esa autovía".

Los vecinos de la zona de Cuatro Vientos están sufriendo las molestias de las obras como el resto de residentes que sí van a poder disfrutar del soterramiento cuando este terminado. Lidian cada día, no solo con los ruidos de las máquinas sino también con la falta de aparcamiento. La estación de Cuatro Vientos se estableció como "intercambiador" cuando comenzaron las obras de soterramiento de la autovía y los vecinos del sur de Madrid acceden a la zona en coche, aparcan y desde ahí utilizan el transporte público. Por lo tanto, quitan los huecos de estacionamiento a los residentes.

Nos lo contaba a COPE Isabel, que es vecina de la colonia militar de la Dehesa del Príncipe: "Esta colonia ya tenía bastante problema con los aparcamientos porque no teníamos suficientes aparcamientos para los residentes. Ahora que todo el mundo quiera o no quiera tiene que pasar por el metro de aquí, pues muchísima gente deja el coche... bueno intenta dejarlo porque ya la verdad es que no sabemos dónde meter tantos coches".

Para buscar una solución a este problema, Vox propuso en el pleno municipal poner en marcha tres aparcamientos disuasorios provisionales en la A5, utilizando parcelas vacías de la zona. Y el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante ha prometido estudiar la medida con las tres administraciones responsables del plan de movilidad: "Lo que sí nos comprometemos es a elevar esa propuesta a ese grupo técnico de trabajo para que evalúe la necesidad de esos aparcamientos disuasorios, esas modificaciones de las líneas o, por supuesto, que la radial 5 sea gratuita".