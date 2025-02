La Policía Nacional desmantela en Madrid un quirófano clandestino escondido en una vivienda

La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid, en el distrito de Carabanchel, un quirófano clandestino donde se realizaban tratamientos y cirugías estéticas de forma ilegal. Los agentes han detenido a cuatro mujeres que ofrecían sus servicios sin las condiciones higiénico-sanitarias exigidas y sin la titulación necesaria. La investigación ha contado con la colaboración de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta sobre la existencia de una clínica en el distrito de Carabanchel -Glamour Medicina Estética- donde, presuntamente, se estaban realizando cirugías y tratamiento estéticos en un quirófano ilegal a mujeres de origen latino por un precio que oscilaba entre 1.200 y 4.000 euros. Rápidamente, y dada la gravedad de los hechos, los investigadores realizaron las primeras averiguaciones y descubrieron que había gran afluencia de pacientes y que, algunos de ellos, accedían por la puerta principal de la clínica pero la abandonaban por un portal contiguo.

En una primera inspección que se realizó en el interior del establecimiento, los agentes encontraron numerosa documentación relativa a operaciones de cirugía estética como liposucción, aumento de pecho e incluso una ligadura de trompas. También localizaron facturas de material quirúrgico, así como cuadernos con recomendaciones pre y postcirugía, informes preoperatorios de pacientes y consentimientos de anestesia. "Vimos las condiciones deplorables, realmente deplorables en las que se estaba realizando allí la actividad. Había desde heces hasta animales por ahí sueltos e incluso nos encontramos con algún medicamento caducado por allí", ha señalado el Inspector Jefe Castro de la Policía Nacional.

Los agentes solicitaron el preceptivo mandamiento de entrada y registro que les permitió descubrir, oculto tras una puerta que parecía el acceso al domicilio de una de las detenidas, el quirófano clandestino. La única forma de acceder a él era mediante la trastienda de la clínica, porque el quirófano se encontraba en el interior de la clínica que, a su vez, comunicaba con el domicilio de una de las detenidas donde los agentes localizaron medicamentos caducados, registros de las intervenciones, informes preoperatorios e incluso un congelador donde guardaban viales y material sanitario junto a alimentos. También contaban con una máquina para esterilizar el material y gasas que, al parecer, eran reutilizadas.

Utilizaban una conocida red social para publicitarse y dar a conocer sus tratamientos estéticos. Posteriormente, los agentes comprobaron que el personal sanitario no contaba con la titulación exigida para la realización de los mismos. Tras analizar toda la documentación, los agentes pudieron constatar que dos mujeres habían tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios tras haberse realizado una liposucción en la clínica, permaneciendo una de ellas varios días ingresada. Además se pudo constatar que las detenidas ofrecían a las víctimas la devolución del dinero cuando existía alguna complicación, a cambio de que no les denunciaran ni a ellas ni a la clínica.

En el domicilio, los investigadores localizaron numeroso material sanitario repartido por varias estancias del salón, habitaciones y hasta un desván repleto de medicamentos y productos. Además, en un congelador donde guardaban la comida descubrieron viales escondidos bajo alimentos comunes. También se intervino un cuaderno con indicaciones del funcionamiento administrativo de la clínica, documentación y fotografías de los tratamientos realizados, agendas con horarios de las supuestas enfermeras, fechas de las citas y 3.350 euros. El Inspector Jefe Castro de la Policía Nacional no había visto nada igual en los últimos quince años: "Nunca me he encontrado nada igual, hasta el punto de que hicieran ligaduras de trompas, estamos hablando de una operación de cirugía mayor que puede matar a una persona".

Finalmente se procedió a la detención de cuatro mujeres como presuntas responsables de los delitos de intrusismo laboral, estafa, delitos contra la salud pública y contra los consumidores. Además de las cuatro detenidas -una estaba colegiada como doctora, otra como cirujana y otras dos se presentaban como enfermeras- hay otras dos imputadas que ejercían como anestesista y enfermera. Actualmente la investigación continúa abierta y los agentes siguen analizando la documentación incautada para localizar nuevas víctimas.