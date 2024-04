Un niño de dos años salva la vida gracias a los primeros auxilios de la Policía Nacional

Es una situación en la que no todos sabríamos actuar. Sin perder los nervios, manteniendo la calma y aplicando las técnicas asistenciales adecuadas. Así es como se han visto varios agentes de la Policía Nacional al acudir al domicilio de una familia en Puente de Vallecas. Un padre, angustiado, llamó al 091 para comunicar que su hijo se estaba ahogando y no podía respirar. La intervención de los agentes fue determinante para que el pequeño haya conseguido salvar su vida.

A través de una llamada a la sala CIMACC 091 una patrulla de seguridad ciudadana fue requerida para dirigirse a un domicilio. Un hombre alertaba de que su hijo de dos años no respiraba. Los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron cómo el menor no respondía a los estímulos y además estaba inconsciente. No respiraba. En ese momento comenzaron con las maniobras de reanimación.

Esos minutos fueron cruciales para que el pequeño salvara la vida. En el vídeo facilitado por la Policía Nacional se puede ver cómo en todo momento los agentes actúan con rapidez y determinación hasta en las escaleras del edificio donde vive la familia. Después, sobre el capó del coche policial continúan con las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. El niño empezó a toser y a respirar, momento en el que es colocado en posición lateral de seguridad. Una ambulancia de SAMUR-PC acudió al lugar y se hizo cargo del pequeño trasladándolo después al hospital. Una patrulla de la Policía Nacional se encargó de escoltar al vehículo.

Los familiares del pequeño se han acercado hasta la comisaría de la Policía Nacional de Puente de Vallecas para felicitar a los agentes y comunicarles que el menor se encontraba en casa en perfecto estado.