En las hermandades de todos los pueblos y los municipios de la región están estos días con ensayos, con los últimos preparativos para sacar los pasos en procesión. Viendo cómo se disponen los voluntarios, los relevos que hay que hacer para aguantar todo el recorrido. Pero algunas hermandades no lo están teniendo fácil. Es el caso de la Cofradía del Cristo de los Remdios y la Virgen de la Soledad de Majadahonda

El problema es que están buscando anderos para llevar las imágenes. Falta gente para relevar a los anderos que salen los dos pasos que salen en procesión...el del Cristo de los Remedios y el de la Virgen de la Soledad. Mari Carmen Martín, una de las cofrades explica que hay anderos para sacar los pasos pero si alguno falla tiene que haber sustititos. "Se necesitarían 15 anderos más"

RELEVO GENERACIONAL

El problema es que no hay relevo generacional. Los anderos más mayores se retiran y los jóvenes no tienen el mismo interés en participar. Los anderos son mixtos, pueden ser hombres y mujeres, y no se requiere ninguna condición física particular y siempre hay posibilidad del relevo...Si hay alguien que está dudando, que no lo piense mucho porque según Mari Carmen, realmente no cansa tanto..."No es tanto, cuando vas ahí abajo y ves lo que llevas encima que son los pies de nuestro Señor y de la Virgen, te quita todo el peso que llevas encima".

Si no encuentran anderos suficientes pedirán ayuda a los anderos de Jesús el Pobre para que les echen una mano. Pero animan a que la gente participe en esta experiencia única.



Si quieres ser voluntario puedes apuntarte en los teléfonos de la cofradía o en la Ermita del Cristo, donde suelen reunirse los miembros de la cofradía los miércoles por tarde. También puedes hacerlo en la parroquia, incluso en el Ayuntamiento de Majadahonda.