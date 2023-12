El mejor lotero de España es madrileño y ha conseguido sextuplicar las ventas en sólo seis años

Cuando faltan menos de cinco días para el Sorteo de Navidad, tanto los bombos como las bolas llevan desde el viernes esperando su momento en el Teatro Real de Madrid. Una de las administraciones que espera vivir este 22 de diciembre otro día grande es la de Joaquín Monroy, en el intercambiador de Moncloa, quien acaba de ser elegido el mejor lotero de España.

Su administración ha repartido este año 15 premios grandes y el año pasado, en el sorteo de Navidad, otorgó el gordo, un cuarto y un quinto. Y, claro, con esta fama, no es de extrañar que estos días estén desbordados. “Viene gente de muchos puntos de Madrid que me dice, he venido específicamente a verte, quiero que me vendas el décimo tú o he venido aquí porque sé que toca mucho”, nos explica a COPE. Pero su fama no sólo se extiende por Madrid. “Como estamos en el intercambiador de Moncloa, donde llegan todos los autobuses de la A6, también tenemos clientes de Castilla y León, de Galicia y de Asturias”, detalla.

El ritual en esta administración consiste en frotar los décimos por la chulapa que hay de adorno en honor a su nombre. La afluencia de público es tal que Joaquín ha tenido que pasar de cuatro a 12 trabajadores. Y es que las ventas se han multiplicado por seis desde que él se hizo con la administración que era de su padre, quien no puede estar más orgulloso de él. “Lo hablábamos de risa el otro día él y yo. Yo he multiplicando por seis las ventas que él hacía hace seis años. Él está contentísimo de ver ese progreso porque, al final, es una cosa que él fundó y ve que su hijo ha adquirido esto y que lo está peleando e impulsando con sus ideas y su trabajo”.

Y es que en el año 2016 se propuso convertirse en el número uno y, a tenor de las cifras, lo ha conseguido. Joaquín nos ha confesado a COPE que la clave de su éxito es el esfuerzo, lo que le ha llevado a “leerme todos los libros del dueño de “La Bruja de Oro”. Joaquín se dio cuenta de que “él, en el gremio, siempre será reconocido como pionero en la venta por Internet, así que yo, cuando empecé, me pregunté ¿en qué puedo ser yo pionero? Porque estoy en un sector donde está todo inventado y estoy siendo pionero, por ejemplo, en todo el tema de las redes sociales”.

Joaquín está convencido de que este año va a repartir, al menos, uno de los 13 premios mayores del sorteo y ya está preparando un seguimiento especial con churros y chocolate para el sorteo del viernes.