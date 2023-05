Marta Cid, la candidata más joven para las elecciones del 28M

“No va a ser fácil sacar a Carlos de la alcaldía” dice Marta Cid. Se refiere a Carlos Rivera, primer edil de Torremocha de Jarama desde hace 44 años, desde que en 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales. Marta tiene 23 y encabeza la lista del Partido Popular porque “la gente está pidiendo un cambio y eso es un chute de ilusión y entusiasmo para nosotros”.

Desde muy pequeña tuvo claro que quería dedicarse a la política, por eso cuando le plantearon la posibilidad de encabezar la lista del PP no lo dudó. Se lo toma como un reto: “he sido siempre una niña inquieta, un culo inquieto y cuando me lo propusieron no pude decir que no”. Su referente es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección.

Quedan ocho días de campaña y Marta reconoce que no está siendo fácil. Por encima de las dificultades -dice- están “las ganas y la ilusión. Trabajamos a todas horas” y espera que ese trabajo merezca la pena. En las últimas elecciones el PP obtuvo 16 votos.

Para Marta no sólo el sector primario es importante. Hay que dar más oportunidades a los jóvenes para que se formen en el municipio y no se vayan a otras localidades a cursar esos estudios.