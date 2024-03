Los vecinos de Cavanilles y Abtao protestan por la construcción de un parking delante de sus casas

Cuatrocientas familias de tres edificios de la calle Cavanilles, esquina a Abtao, en el distrito de Retiro están muy pendientes de lo que ocurre en un solar que hay justo al lado de sus viviendas. En él se está construyendo un parking subterráneo y ahora el Ayuntamiento va a revisar la licencia de obra que se concedió a la empresa que lo está haciendo.

Hace justo diez días con un camión grúa de gran tonelaje, la constructora quería meter dentro del solar una pilotadora. Una especie de broca gigante para hacer agujeros en el terreno. La idea era pasarla por encima de los edificios sin desalojarlos. Pero los vecinos lo impidieron. Dijeron que no era seguro. A raíz de lo que pasó la Junta Municipal de Distrito ha decidido intrervenir.

Yesque estos vecinos de la calle Abtao 25 y Cavanilles 27, se quejan de que se está intentado hacer desde hace varios años unas plazas de parking con plazas de garaje sin cumplir (según ellos) con la normativa urbanística.

La sorpresa de los vecinos ha sido que esta construcción de estos garajes, pretendían realizarla por unos pequeños pasadizos que hay entre varios edificios y al no poder pasar el material y el peso por esos espacios, intentaron hacerlo mediante una pilotadora y grúas por encima del edificio con toneladas de materiales sin previo aviso a los que viven en esos edificios. Zari es de la comisión del parking de Abtao 25 y así me lo contaba en su casa. Ante esta situación, los vecinos pudieron parar esa grúa debido al peligro que suponía.

Ahora mismo, se sigue pasando el material por uno de los pasadizos. Un material del que los vecinos siguen protestando para que se pueda investigar esta obra en su totalidad y que afecta ya a 11 comunidades.

Una licencia que según ellos debe ajustarse a la normativa y que debería de actualizarse o crearse una nueva ya que los camiones con material tienen prohibido el paso por la calle Cavanillas 27 pero sí que pueden pasar por Abtao 25.

Una situación la de estos vecinos de la zona de Cavanilles y Abtao que siguen en la lucha de poder estar tranquilos en sus casas.