Los beneficios que las mascotas aportan a nuestra salud son innegables. No solo reducen el estrés y la ansiedad, sino que también elevan el ánimo de pacientes enfermos, adultos y niños, y combaten la sensación de soledad. El vínculo entre personas y mascotas trasciende incluso estos aspectos. Por ejemplo, perros entrenados se convierten en compañeros para personas mayores, enfermas e incluso en aliados cruciales para víctimas de violencia de género, conocidos como "Pepos".





Estos canes, mayormente mastines, pastores alemanes y pastores belgas, son guardianes de seguridad, adiestrados por la Fundación Dog Angels para disuadir y proteger, más que para hacer daño.

Carlos González, presidente de la fundación, ha explicado a Mediodía COPE que "el perro lleva un bozal que impacta en el torso del agresor para evitar que se acerque a la víctima. Esto ofrece tiempo suficiente hasta que lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Esta iniciativa no solo fortalece la autoestima y confianza de quienes los necesitan, sino que también facilita su reintegración social. Además, las víctimas reciben formación en monitorización y guía canina, autodefensa y otros cursos, con seguimiento continuo.





"Te das cuenta de que el perro, si no tiene un entrenamiento, no te protege, simplemente te acompaña. Pero al final lo que buscas con él es que te proteja. Él me acompaña a todos los sitios, siempre está conmigo, me anima a salir de nuevo a la calle y hace que me sienta libre", cuenta una de las beneficiadas de este programa.





Los perros no solo ofrecen compañía en el hogar; también son indispensables para mejorar la calidad de vida de personas en residencias de mayores y terapias con niños, incluyendo aquellos con autismo o problemas de comportamiento. Además, su agudo olfato les permite detectar ciertos tipos de cáncer en etapas tempranas, convirtiéndolos en aliados cruciales para la salud y el bienestar de las personas.

