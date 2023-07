Una respuesta que puede costarte 200 euros: "No te crees que puedas ser víctima de una estafa"

El problema empieza con el sonido de un tono de llamada o de un mensaje de texto. Se repite hasta la saciedad, varias veces al día, durante varios días o semanas. No les prestas mucha atención, como mucho cuelgas el télefono; pero de repente, notas algo raro.

A todos nos acribillan con publicidad a nuestro teléfono, pero María se percató de que algo raro estaba pasando en el momento en el que revisó su cuenta del banco: "Me pareció extraño que hubiera un importe repetido", cuenta, "cada dos semanas". Su sorpresa fue mayúscula: "No te crees que puedas ser víctima de una estafa".

Fue entonces cuando echó la vista atrás y recordó todas esas llamadas a las que nadie respondía. Es verdad que todos sabemos que cuando te llegan esos mensajes, no se debe clicar en los enlaces… Pero, ¿qué pasa si realmente coinciden con un día en el que esperas un paquete? Eso le pasó a María… Cometió el error de entrar…

¿Puede pasarme a mí?

María recuerda aquel momento: "Hubo unos días raros en los que me llegaban SMS, sin remitente siquiera, diciendo que recogiese un paquete". Además, le advertía que si no "lo iba a devolver". Como cualquier persona, hacía "caso omiso". Pero aquel día ella cayó en la trampa; había pedido un paquete y se encontró un mensaje de la misma tienda de la que esperaba su envío. Al clicar en el enlace que había en el mensaje, le apareció una pantalla "muy extraña". "Yo automáticamente cerré", pero es posible que ya fuese tarde.

A María también la llamaron por teléfono… Y no es un tema sin importancia, porque resulta que también pueden estafarte por ahí. Efrén Díaz, abogado experto protección de datos, explica que esto se produce durante una llamada común: "Se le hacen preguntas, basta tener su sí, luego se utiliza esa grabación para prestar el consentimiento". Un consentimiento que se presta de forma ilegal. Los criminales preguntan: "¿Quieren contratar este servicio?", y a continuación se utiliza la grabación con tu "sí". Efrén aclara que "ni mucho menos" la persona ha prestado su consntimiento, por eso considera que esto "entraría en el mundo de las estafas".

La salida del callejón

A María robaron casi 200 euros durante medio año. Poco a poco, casi sin darse cuenta, le estaban mermando su cuenta corriente. Por eso, decidió actuar. Primero llamó al banco para que le cancelara la tarjeta. Luego fue a la Guardia Civil: "Adjunto todos los movimientos bancarios de ese tipo de importe". Es ese cuerpo el que "da el visto bueno" con su firma para que el banco se encargue de denunciar a esa empresa. “En menos de un mes, lo recuperé”, reconoce María.

Su historia tuvo un final feliz, consiguió recuperar el dinero, pero no siempre es así de sencillo. A veces, es difícil demostrar que lo que te han cobrado ha sido sin tu permiso. Por eso, es mejor que sigamos los consejos de Efrén, que recomienda "verificar la identidad" del que nos llama en primer lugar. Luego, "no proporcionar nunca datos personales por canales en línea", a no ser que se nos pida por "canales formales y previsibles"; además, "no coger llamadas extrañas" y, por último, "marcar como spam" los números desde donde nos llaman. Si seguimos estos consejos, nos ahorraremos más de un disgusto.