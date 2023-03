Esta es la carrera con alta tasa de empleabilidad que pocos jóvenes deciden estudiar

Nos encontramos en uno de los momentos más cruciales del año para miles de estudiantes. No se trata de lasPruebas de Acceso a la Universidad, sino del momento en los estudiantes se hacen una de las preguntas que son importantes para su futuro: ¿A qué me quiero dedicar en el futuro? Y no es para menos, ya que la respuesta puede hacer que continúen sus estudios por la vía universitaria, la Formación Profesional o incorporarse al mercado laboral una vez terminen el Bachillerato.

Para los jóvenes que quieren seguir estudiando, pero no saben qué carrera escoger, hay una opción durante estos días, puesto que desde el martes (22 de marzo) hasta el domingo (26 de marzo) el Salón Internacional del Estudiante (más conocido como Aula) abre sus puertas en IFEMA (Madrid). Se trata de un evento destinado a mostrar a los estudiantes cuáles son las opciones de estudio que tienen, las que se ajustan más a su perfil y así darles una orientación sobre la decisión que pueden tomar. El precio de la entrada para estudiantes, a partir de los 14 años de edad, los profesores y público en general, es de 6 euros (9 euros si la compras directamente en la taquilla de IFEMA, según la información web del evento).

Una de las carreras con más empleabilidad

En COPE ponemos el foco en una de las carreras con más salidas profesionales y que al mismo tiempo apenas tiene estudiantes, es el Grado de Ingeniería Agrónoma. Por raro que parezca, muchas empresas buscan personas con estos estudios, pero no para trabajar en el campo. El periodista, Pablo Fernández, comenta que "desde las universidades se denuncia que no se ha comunicado de la manera adecuada lo que es este trabajo. La realidad es que se trata de una profesión muy tecnificada, en la que en ocasiones no se sale de la propia oficina y, además, con muchas oportunidades laborales". Además de que "asegura que es una labor imprescindible para el presente y futuro de la cadena alimentaria".

La subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid, Rosario Haro, explica en 'COPE Madrid' que "muchas veces hacen falta ingenieros agrónomos porque, cuando terminan el grado, las empresas ya empiezan a contratarles y, muchas veces, hacen el máster trabajando". "Para los que terminan el grado, la empleabilidad está en un 80 por ciento. Pero, en el máster es muy superior", agrega.

¿Qué es la ingeniería agrónoma?

Se trata de la disciplina que agrupa la agricultura, ganadería y tecnología en una misma profesión. En pocas palabras, un ingeniero agrónomo es la persona encargada de gestionar la producción animal y vegetal, además de tener que cuidar el impacto de la misma sobre el medio ambiente. De hecho, también asesoran de manera constante en el sector de la producción alimenticia y tienen contacto con muchos profesionales de distintos ámbitos.

Aunque el sector primario ha perdido peso en la economía española, las opciones de empleo son muy variadas, hasta el punto en que las personas que estudian carrera de ingeniería agrónoma pueden trabajar tanto para otras entidades como por cuenta propia.