El Hospital Clínico de Madrid lleva a cabo una técnica pionera que permite la extirpación de un tumor mamario sin tener que intervenir quirúrgicamente.

La Ciencia avanza por días, y si esos avances se producen en medicina la satisfacción es, si cabe, aún mayor. El Hospital Clínico San Carlos es uno de los pioneros no solo en España sino en Europa, en aplicar una técnica para en eliminar el cáncer de mama sin tener que recurrir a la cirugía. Se llama Termoablación, una técnica mínimamente invasiva, que se realiza en pocos minutos y con anestesia local.

Se trata de eliminar el tumor quemándolo a través de una sonda. Solo con un pinchazo, sin tener que abrir la piel...todo dirigido a través de una imagen. Myriam Montes, radióloga y responsable de la sección de imagen mamaria del Hospital Clínico San Carlos ha explicado a Cope que "es un procedimiento por el que metemos una aguja muy finita en el tumor y aplicamos temperaturas o muy altas o muy bajas, muy localizadas en el tumor de forma que no afecte al tejido sano con anestesia local y se produce una necrosis tumoral".

Se utiliza con personas en las que no está indicada la cirugía, por ejemplo las mujeres mayores que tienen mayor riesgo a la hora de someterse a una anestesia general. Está comprobado que con esta técnica se elimina el tumor y no se reproduce después, pero todavía le falta algún tiempo para poder aplicarla de manera generalizada a todas las pacientes con tumores susceptibles de este tratamiento.

La radióloga Myriam Montes y Juana, su paciente

Juana tiene 83 años. Le detectaron el cáncer de mama en una revisión...ella ya tuvo otro tumor hace años del que fue operada. Ahora no ha sido necesaria esa intervención. Se lo han eliminado con esta técnica que apenas dura unos minutos...."Me dijeron no te vas a enterar, y así fue...Además había muy buen ambiente en el quirófano, con mucha gente joven...estuve hablando con ellos y al final mi hijo que estaba fuera me preguntó si me estaban operando de un cáncer o estaba en la cafetería..."

Disponer de esta técnica “supone que se podrán agilizar los diagnósticos incluso en los casos más complejos, ya que ofrece la posibilidad de realizar un diagnóstico completo en una sola visita y ofrecer, además, un marcaje prequirúrgico muy preciso, facilitando que los cirujanos de la unidad de mama puedan realizar cirugías conservadoras de lesiones extensas y complejas, permitiendo a más mujeres con cáncer conservar su mama”, continúa Montes, quien añade que la unidad de mama del hospital público Clínico San Carlos “cuenta con la tecnología más puntera al servicio del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en nuestro país, incluyendo la termoablación, que venimos haciendo en este centro sanitario desde hace tres años”.

El diagnóstico de cáncer de mama en mujeres mayores de 70 años es cada vez más frecuente. Entre un 33% y un 47% de los nuevos diagnósticos se da en mayores de 70 años, lo que implica, cada vez con mayor frecuencia, que haya pacientes con comorbilidades en las que no es posible el tratamiento local de la enfermedad con cirugía.