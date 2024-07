Fernando Vicente, uno de los copistas del Museo del Prado

Fernando Vicente ha trabajado durante toda su vida como ilustrador. Hace poco le salió la oportunidad de coger el pincel, el lienzo y el caballete y poder copiar las grandes obras que están presentes en el Museo del Prado en Madrid. Una afición por la pintura que le fue inculcada por sus padres, con lo que visitaba muchos museos siendo niños y ahora son ellos quienes van a verle pintar cada semana. Fernando ha dedicado su vida a ser ilustrador de obras y en la prensa, solo que le ha permitido trabajar con una gran soltura como copista. En total ya ha copiado 7 obras, 3 en una misma semana. De normal se suele tardar entre 2 y 3 semanas en copiar una sola obra, pero Fernando dice que “las cosas me las pedían de un día para otro y eso me ha hecho tener la capacidad de resolver”.

Fernando comentaba en Herrera en COPE que “ me he tenido que acostumbrar a trabajar con gente yendo y viniendo, antes eso no me pasaba”. Suele trabajar con cascos para que la gente no se acerque a pregunta, pero aún así: “hay gente que se me acerca y me toca el hombro para preguntar si soy yo el que lo está pintando”. Los cuadros que copia Fernando no pueden ser exactamente iguales a los originales. El lienzo tiene que ser más pequeño o más grande y nunca puede superar la medida de 130 x 130.

El número de copistas que pueden acceder al Museo del Prado a reproducir las obras es limitado y solo se puede acceder presentando el currículo y con una carta de recomendación de un catedrático de la universidad. No todas las obras pueden ser copiadas. Las Meninas, La Maja Vestida, La Maja Desnuda y el Jardín de las Delicias son los cuadros del Mueso del Prado de las que no se puede hacer una copia.