Explosión de color que despierta sensaciones en pleno centro de Madrid

Cerca de veinte mil bulbos de tulipanes y narcisos han plantado los jardineros este año en el Real Jardín Botánico de Madrid. Un auténtico espectáculo de color que atrae cada año a miles de curiosos que no quieren perderse este paraíso en pleno centro de la ciudad.

El diseño que ha creado el equipo técnico no es casualidad. Cada año los jardineros de este emblemático espacio buscan un motivo que transmitir a los visitantes a través de las figuras que elaboran con estas coloridas plantas. Este año, han establecido diez hileras de tulipanes, lo que los jardineros llaman peines, y en cada uno de ellos hay cerca de mil quinientos ejemplares perfectamente organizados por colores. Los distintos colores de estas especies tampoco son casualidad, nos lo ha explicado a COPE Fernando Moreno, profesor de jardinería en el Jardín Botánico: "el color rojo es el que quiere transmitir la pasión, el color rosa que quiere transmitir amor o ternura, el calor amarillo es el que transmite la alegría y el color naranja quiere simular una puesta de sol".

Los jardineros han conseguido el objetivo que perseguían porque quienes se han acercado a contemplar estas plantas se han ido con las mismas sensaciones: "A mi me hace sentir muy feliz. Me da felicidad, tranquilidad... además me hace mucha ilusión, porque venir acá a darte un paseo, a respirar aire fresco, entre la ciudad, el ajetreo, el trabajo, los estudios... venir acá lo que me produce es mucha tranquilidad", nos contaba Itamar.

Para Gabriela, ir al Jardín Botánico a buscar su ratito de paz entre los tulipanes ya se ha convertido en una cita marcada en el calendario cada año: "Hace diez años que descubrí el jardín botánico y desde entonces es una rutina de primavera para mi. Están en su punto la mayoría de los tulipanes, los colores son muy bonitos, es un encanto. Es algo muy parecido al paraíso, como me lo imagino yo".

La lástima es que estas plantas son tan bonitas como efímeras porque apenas duran tres o cuatro semanas: "Se plantaron a principios de noviembre, se les deja pasar durante el invierno el frío, ellos aguantan con las sustancias de reserva que tiene el propio bulbo y necesitan el frío para poder crecer. Ahora a principios de abril es cuando empiezan a florecer". Este es el momento perfecto para contemplar los tulipanes porque están en plena floración.

Estos especiales tulipanes traídos de Holanda se pueden ver de lunes a domingo de 10.00h a 19.00 horas en el Real Jardín Botánico. Los martes la entrada es gratuita por las mañanas.