Los embalses de Madrid alivian agua tras alcanzar máximos de capacidad

Las intensas precipitaciones han provocado que los embalses de la Comunidad de Madrid alcancen más del 86% de su capacidad. Para evitar desbordamientos y garantizar la seguridad hidrológica, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha ordenado el desembalse de once de las trece presas que gestiona el Canal de Isabel II en la región. Sin embargo, no todas están vaciando la misma cantidad de agua, porque depende de las normas de explotación del Canal. Nos lo ha explicado a COPE el coordinador de seguridad de presas del Canal de Isabel II: "La norma de explotación de cada presa nos dice en un protocolo cual debe ser el caudal de suelta que permite laminar esas aportaciones. Es decir, la presa protege el río aguas abajo porque lamina los caudales entrantes, por eso se vierte un poquito".

El Canal ha comenzado los desembalses en las presas de Pedrezuela, Navalmedio, La Jarosa, El Vado, Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar. Debido al exceso en la capacidad del embalse del Villar, es el pantano que más agua está aliviando (140 m³/s), seguido del de Puentes Viejas (115 m³/s), El Atazar (75 m³/s), El Vado (70 m³/s) y Riosequillo (66 m³/s).

Los desembalses, en principio, no tendrían por qué aumentar desmesuradamente el caudal de los ríos porque se hace de forma controlada. Sin embargo, hay otros factores que están influyendo en que zonas como el poblado de las Sabinas en Móstoles o Galapagar hayan tenido que ser desalojadas por el desbordamiento del río: "El problema no solamente son las presas, el problema es que está lloviendo de una forma excepcional. Ha llovido muchísimo en estos días, con datos históricos... entonces esas inundaciones no solo ocurren por los desembalses, sino que por estas lluvias están creciendo tanto los caudales que se producen inundaciones donde, en muchas ocasiones, no pasaban esos caudales".

Poblado de Las Sabinas en Móstoles

En las zonas que se encuentran próximas a un río o que, directamente, el agua atraviesa la localidad, los vecinos están muy pendientes por si tuvieran que ser desalojados. Las fuertes lluvias de estos últimos días han provocado que el río Henares alcanzara ayer su máximo histórico en los últimos cinco años a su paso por la localidad de Alcalá de Henares con 3,55 metros de profundidad. La previsión es que continúe aumentando el caudal, porque esta mañana también se ha procedido a desembalsar agua de las presas de Alcorco, Palmaces y Beleña que podrían incrementar el nivel del río a su paso por esta localidad.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, tal y como nos ha contado su alcaldesa, Judit Piquet, ya está tomando medidas y está en constante comunicación con los vecinos para mantenerles informados: "Les comunicamos en primer lugar cuales han sido los cierres, porque hemos cerrado algunos parques, también los pasos subterráneos, toda la ribera del río porque vemos como mucha gente se acerca a la ribera a hacerse fotos, a ver cómo está la crecida y no queremos que sufran ningún riesgo innecesario".

La agencia de seguridad y emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se está coordinando con estas localidades que están en alerta porque se prevé que el peor día sea el jueves por la intensidad de las lluvias, los desembalses y los deshielos. No solo se vigila de cerca el Henares, también el Jarama, el Lozoya y el Guadarrama.