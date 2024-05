La comunidad de Madrid triplicará las habitaciones para familiares de pacientes ingresados en UCIS

Cada año miles de pacientes llegan a la Comunidad de Madrid derivados de hospitales de otras comunidades autónomas. Pacientes que requieren cuidados especiales en las UCIs y que no pueden estar solos. Necesitan estar cerca a su familia. Pero venir a Madrid desde cualquier punto de España no sale barato, supone un sobreesfuerzo económico que es difícil de afrontar para muchas familias. No sólo es el traslado sino todo el tiempo que tienen que estar alojados, la comida o los gastos de transporte.

Son los trabajadores sociales de los hospitales los que conocen la situación particular de cada familia. Los que saben qué opciones hay para que, al menos, un miembro de la familia pueda estar cerca del paciente. Y estar de forma gratuita todo el tiempo que necesite.

Casa Avintia. Un Hogar lejos de casa

María lo sabe bien. Con el miedo en el cuerpo y la incertidumbre de lo que le espera. Está embarazada de 37 semanas de su tercer hijo y a punto de dar a luz a un bebé con una cardiopatía que va a necesitar una intervención quirúrgica. La tratan en el 12 de octubre y desde hace 15 días está alojada en Casa Avintia, en VALDEBEBAS. Ya se ha convertido en un hogar lejos de su tierra Albacete. Allí ha dejado a su hija mayor de 9 años y se ha venido para sus revisiones diarias con su marido y su pequeño de apenas 2 años.

"Como es el tercero me dijeron que me trasladara porque el nene si tiene posibilidad de vivir es aqui en el 12 de Octubre" "Estar en un sitio como este, que estás fuera de tu casa, es una situación muy dificil. La verdad es que estoy super agradecida"

Pedro es el marido de María. Reconoce que sin este recurso que les ha puesto el 12 de octubre no hubieran podido quedarse en Madrid. Algo que es fundamental para el seguimiento del embarazo de alto riesgo y para tener monitorizado a su bebé. "Sin ellos ahora mismo estariamos de otra manera. Son los que nos han dado las posibilidades de que pueda salir bien. En albacete hubiera sido la cosa mucho más complicada".

Casa Avintia, en el Barrio de Valdebebas, es un entorno que les permite desconectar del dolor de un hospital, recuperarse emocionalmente y en muchas ocasiones apoyarse en familiares de otros pacientes con los que comparten el mismo espacio, la misma casa.

Se trata de un hogar temporal y gratuito para familiares de pacientes ingresados en UCI o Unidades de Neonatos en Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid que no cuentan con una cama de acompañante en la habitación del paciente y poder estar cerca de ellos.

Casa Avintia triplicará sus habitaciones

La Comunidad de Madrid triplicará las habitaciones que ofrecen alojamiento gratuito a familiares de pacientes de otras regiones mientras se encuentran ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos de sus hospitales públicos. La Casa Avintia, ubicada en el barrio de Valdebebas, abrió sus puertas en noviembre de 2022, y los beneficiarios gozan de libertad de horario de acceso y plena confortabilidad.

Actualmente está en marcha la construcción de dos nuevos módulos, que permitirán triplicar la capacidad de este recurso pionero de la sanidad pública madrileña. Cuando culminen las obras, previstas para el primer semestre de 2025, se alcanzarán las 30 habitaciones en un entorno que permite desconectar del dolor de la UCI y recuperarse emocionalmente para colaborar de manera proactiva en la evolución del paciente.

El centro, construido sobre un solar de 16.000 metros cuadrados propiedad de la Comunidad de Madrid, ofrece una cocina común, frigoríficos propios cada dos habitaciones, así como una sala de estar y comedor que sirven como puntos de encuentro para los huéspedes. En los nuevos módulos en construcción, estos espacios comunes tendrán aún más protagonismo.

El alojamiento es gestionado por el Servicio Madrileño de Salud SERMAS, que coordina con la Fundación Avintia para proporcionar hospedaje a las familias desde el momento en que una habitación está disponible.

Carmen Varela es patrona, fundadora y directora de la Fundación Avintia. "Tenemos que temer en cuenta que la mayoria vienen solos. Tienen que dejar de trabajar. Vienen solos y sin sus familias. Sin recursos" "Están lejos de su casa. Y este es su hogar durante mucho tiempo".

Es completamente gratuito y con unas instalaciones de lo más modernas, luminososa y con todo lo necesario.

Las regiones de origen de estas familias son principalmente Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, aunque han hecho uso de ella un total de 15 y una ciudad autónoma, incluida Madrid, para facilitar la movilidad de los alojados y tener una mayor cercanía al hospital.