Candela Sainz logra ser quinta en las Olimpiadas de Economía de Madrid a pesar de su discapacidad

La vida de Candela Sainz es un reto constante. Esta estudiante madrileña de 17 años padece una enfermedad rara que le produce una pérdida progresiva de visión. Tiene Amaurosis Congénita de Leber y cuenta con un 77% de discapacidad visual. Para ella no es nada fácil ver la pizarra en clase, escribir o leer.

Pero Candela no se rinde, parte de la solución para mejorar esta situación era pasar por el quirófano. Explica enCOPEque "antes de que me operaran, yo con el ojo que más veía era con el derecho y con el izquierdo casi no veía nada, y cuando me operaron empecé a ver mucho más con el izquierdo. Yo, en vez de tener visión en binocular, cuando leía, mi cerebro, el ojo izquierdo lo anulaba, yo leyendo, me podía tapar el ojo izquierdo y yo no me daba cuenta". Su cerebro lo consideraba que era algo que no servía para nada y anulaba la visión de ese ojo.

Mención especial en las Olimpiadas de Economía

Si por algo se caracteriza Candela es por la capacidad de superarse a sí misma. Su enfermedad no ha sido un obstáculo para conseguir grandes logros. Ha recibido una mención especial alMejor ejercicio de desarrollo de Finanzas y Contabilidad en la Décima quinta Olimpiada de Economía de Madrid. Ha sido la quinta, de 1.000 estudiantes que se han presentado. Esta competición está organizada por cinco Universidades madrileñas y que premian la excelencia académica de los estudiantes de Bachillerato.

Candela no tenía ni idea de la existencia de estas olimpiadas, fue su profesor el que le dijo que se presentase. Cuenta que estaba más emocionado su profesor que ella cuando le dijeron que había quedado quinta.





Una vez superó la fase local, se presentó a las olimpiadas de economía que se celebran a nivel nacional (este año se han celebrado en La Rioja) Pero no logró clasificarse y quedó excluida del campeonato.

Casi saca la máxima puntuación en la EvAU

Lejos de rendirse, Candela tenía otro reto por delante: superar la EvAU. La estudiante siempre se ha caracterizado por sacar unas notas brillantes, las últimas, las de las pruebas de acceso a la Universidad, donde ha conseguido un 13,92 sobre 14. Ahora tiene muy claro a qué quiere dedicarse. El 9 de septiembre empezará sus estudios en la Universidad y hará un doble grado en Relaciones Internacionales, Filosofía y Economía. Le encantaría trabajar en algo relacionado con la Casa Real porque le gusta mucho la figura del Rey.