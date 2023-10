Así capturó la Guardia Civil a los dos canguros que se escaparon en Villanueva de la Cañada

Seguro que te sorprendió la noticia....dos canguros campando a sus anchas en las instalaciones de la universidad Camilo José Cela. Fue uno de los vigilantes de la Universidad quien dio el aviso a la Guardia Civil que desplegó un dispositivo para capturarlo. Por fortuna no eran canguros grandes y la tarea, que sorprendió hasta a los propios agentes, no fue demasiado complicada. Tras acorralar al animal, finalmente se le pudo capturar...Los agentes lograron atrapar a los dos canguros. Diana es una de las agentes que capturó a uno de los canguros. Participó en el operativo pensando que ni siquiera llegarían a atrapar a los animales. Intentaron acorralar a uno de ellos, y por una cuestión de suerte, el animal corrió hacia ella que solo tuvo que echarle una manta encima y sujetarlo..."por instinto el animal intenta escapar y por suerte se dirigió hacia mi y solo tuve que echarle una manta y luego sujetarlo". No son animales muy grandes...son Walabi, una especie de canguro más pequeño.

SE ESCAPARON DE UNA FINCA

Estos canguros pertenecen a una señora que vive en una finca en Villanueva de la Cañada. Son dos crías de otra pareja que adquirió el marido de esta mujer que ahora está viuda. Los canguros se le han devuelto a su dueña. ¿pero es legal tener este tipo de animales como mascota? Pues probablemente si pero siempre y cuando tenga todos los permisos pertinentes, cosa que la dueña no tenía. Lo explica Pepe Lara director del Centro de Recuperación de Animales Salvajes de la Comunidad de Madrid. "Hay que contar con los permisos que dependen del tipo de animal y sobretodo del nivel de protección. Si tienes los permisos del país de donde procede y los permisos de aquí, se puede tener un animal salvaje." El problema es que esta mujer no cuenta con esos permisos. El marido compró dos canguros que tuvieron cuatro crías. Estos son dos de esas crías. Lo que no sabemos es si cuando los trajo regían las mismas normas que ahora.

ADAPTACIÓN AL ECOSISTEMA

Pero si no se llegaran a capturar ¿Podrían llegar a adaptarse al ecosistema madrileño? Pues Pepe Lara tiene sus dudas. De hecho hay antecedentes de animales, como los mapaches, que se pusieron tan de moda porque era la mascota de Pocahontas y que se ha convertido en una especie invasiva tras abandonarlas en los bosques. El problema es que estos animales pueden molestar a otros, incluso al ser humano, además de la posibilidad de provocar algún accidente si se cruza por una carreter