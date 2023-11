Lo encontró en el baño de un avión y se lo quedó: así ha acabado detenida una joven de 16 años

¿Alguna vez te has encontrado algo y has decidido quedártelo? Si es tu caso, mucho cuidado, porque si te lo llevas sin avisar, este acto te puede pasar factura. Y es que, esto es lo que le ocurrió a una chica madrileña de tan solo 16 años. La joven se quedó con unordenador portátil que estaba perdido en el baño de un avión, en el que viajaba con su madre desde Tenerife hasta Madrid, y se lo llevó a su casa. Pero, atención, porque el dueño tenía un geolocalizador instalado en el aparato, a través del cual le fue fácil encontrarlo. Pues bien, esta joven de 16 años fue detenida por realizar este acto. Por ello, enCOPE quisimos saber la diferencia entre hurto y robo, para ver qué delito cometió esta chica madrileña y a qué pena se debió enfrentar.

Primero de todo hay que saber que la joven ha cometido un hurto, no un robo, es decir, se ha llevado algo que no era suyo. Dependiendo de lo que haya hecho con ese ordenador, si ha llegado a utilizar información, o el prejuicio que haya podido motivar al dueño a no poder disponer de una herramienta de trabajo, las penas pueden ser las siguientes: desde una multa a sus padres hasta cursos de reeducación para la niña (en este caso por ser menor). El mensaje que tiene que quedar claro es que, sea lo que sea que nos encontremos, no podemos quedarnos con ello porque cometeríamos un delito. Lo explicó a COPE Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo: "El hurto es también doloso e implica coger, sin la voluntad del dueño, una cosa mueble. Y también implica que si yo me encuentro algo en un banco, una chaqueta o una carpeta, eso se llama hurto y tiene una consecuencia penal", argumentó la experta.

"Aunque veamos lo mínimo que veamos, si no es nuestro, ayudamos a que la otra persona lo encuentre a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad o, en caso de duda, lo dejamos ahí y esperamos que, ojalá, la persona que ha perdido el objeto lo vuelva a encontrar. Lo mejor sería, en caso de duda, llamar a la policía, para que sepa que lo hemos encontrado en ese sitio, o nosotros mismos coger ese bien mueble, siempre y cuando no sea pernicioso ni dañino para nosotros, y llevarlo al primer puesto de la policía", comentó Casals. En el caso de esta menor, lo que hay que hacer ahora es ver si ha usado el portátil o no, es decir, si ha cogido algún tipo de información: "Por el momento, solamente se le ha detenido por el hurto acometido y disposición para saber qué ha ocurrido y cómo ha pasado".

En cualquiera de los casos, el consejo a seguir es que, si nos encontramos algo en algún lugar, incluso en la calle, y es de valor, llamemos a la policía o llevemos ese objeto a una comisaría. En el caso de que no tenga mucho valor, a una oficina de objetos perdidos o, incluso, dejarlo en el lugar. Pero nunca quedarnos con ello.