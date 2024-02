Adiós al monumento a las víctimas del 11M de Atocha

En julio se anunció que tenía los días contados y ya se ha cumplido ese anuncio. Se trata del Monumento Homenaje a las Víctimas del 11M que durante 17 años ha formado parte del paisaje madrileños en Atocha.

Sin embargo, donde hasta hace unas semanas se levantaba ese enorme cilindro de ladrillos de cristal, de 11 metros de alto y 160 toneladas de peso, lo que puede verse ahora mismo son seis anillos rodeados de andamios que cada día van bajando un poco en altura.

Esa era la parte visible de una estructura que, bajo tierra, en el vestíbulo de la estación de Atocha, guardaba otro homenaje con el nombre de las víctimas grabados en láser. Con la ampliación de la línea 11 de metro, que se está acometiendo actualmente, la Comunidad de Madrid ha calculado que necesita un hall en la estación con una capacidad muy superior a la actual, y de ahí que se haya decidido desmontar todo el conjunto.

Miguel es un madrileño que pasa habitualmente por Atocha y nos cuenta a Cope que él está a favor de esta decisión, ya que ni le gusta el monumento que hay, ni le parece que ayude al tráfico de la zona: “Me parece que esta plaza es un caos para los que alguna vez cogemos el coche porque no nos queda más remedio. Todo lo que sea para facilitar la mejor circulación, menos contaminación y el buen andar de los peatones, genial. Para mi estupendo”, nos comenta. “De hecho nunca me gustó este monumento, no significada nada para mi”

La verdad es que la opinión más generalizada entre todos los madrileños es que el lugar que ocupa, la glorieta central de Atocha, no es el sitio más adecuado para un monumento de estas dimensiones, ya que produce muchos problemas de tráfico.

Sergio es conductor de autobús de una línea que pasa por Atocha y aunque a él sí le da pena que quiten este monumento, reconoce que los atascos son tremendos. “Creo que es un recuerdo que debe estar para siempre por toda la gente que nos dejó en ese momento, que es una pena, y a ver qué nos ponen ahora. La verdad es que nos reduce el carril bastante y todos nos juntamos en dos o tres carriles, algo que se nota, sobre todo, por la mañana y a última hora de la tarde, cuando salen todos de trabajar”.

La Comunidad de Madrid ha asegurado que, a pesar de que ahora se desmonte este cilindro, las víctimas de este atentado no se van a quedar sin un monumento que les recuerde pero aún no se ha concretado cómo será ese nuevo recuerdo ni en su parte exterior ni en su parte interior, en la propia estación.

Tampoco se sabe a ciencia cierta si esta torre se va a trasladar a otro lado. Eso si, el nuevo monumento va a ser consensuado con todas las asociaciones de las víctimas de este atentado, que también dieron el pasado mes de julio el visto bueno para que se quitara este cilindro que ya en su día tuvo bastante detractores.

Ana es otra madrileña que piensa que da igual donde esté el monumento, aunque no entiende tanto cambio de lugar. “El otro día cuando pasé pensé, lo han puesto, ahora lo van a cambiar, qué derroche, quita, pon... no se entiende”, nos explica.Miguel es de la misma opinión que Ana ya que defiende que lo importante es que las víctimas no caigan en el olvido: “La situación me da exactamente igual, como si lo hubieran llevado al Retiro. Me alegro de que lo cambien”.

Lo que está claro es el veinte aniversario de esta tragedia, que se va a celebrar en poco más de un mes, no lo va a presenciar ya este monumento.